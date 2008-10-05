Матч завершен
Москва
Москва
2:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
5 окт. 2008, 18:00 МСК
5.10.2008, 18:00 МСК
воскресенье
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы