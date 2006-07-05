Матч завершен
Москва
Москва
4:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
4 июля 2006, 23:00 МСК
4.07.2006, 23:00 МСК
вторник
Составы