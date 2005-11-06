Матч завершен
Москва
Москва
3:2
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 29 тур

РПЛ,

29 тур

Россия
6 нояб. 2005, 14:00 МСК
6.11.2005, 14:00 МСК
воскресенье
Владимир Петтай
Владимир Петтай
Главный Судья
Составы