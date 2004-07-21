Матч завершен
Москва
Москва
3:2
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
20 июля 2004, 23:00 МСК
20.07.2004, 23:00 МСК
вторник
Составы