Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Александр Головин
Квинси Промес
Ивица Олич
Федор Чалов
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Россия
Мальта
США
Норвегия
Бельгия
Косово
Нидерланды
Белоруссия
Непал
Англия
Китай
Спартак
Манчестер Сити
Ливерпуль
ЦСКА
Барселона
Локомотив
Зенит
Бавария
Краснодар
Реал
Арсенал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
РПЛ
Москва VS Рубин
Поделиться:
Москва - Рубин: 10 июля 2004 смотреть онлайн
Матч завершен
Москва
Москва
1:0
Москва - Рубин: 10 июля 2004 смотреть онлайн
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 16 тур
РПЛ,
16 тур
Россия
10 июля 2004, 23:00 МСК
10.07.2004, 23:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Москва
мин
0
Жевнов
Юрий Жевнов
0
Дакоста
Акес Дакоста
0
Окоронкво
Исаак Окоронкво
0
Илич
Бранко Илич
0
Набабкин
Кирилл Набабкин
0
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
0
Ребко
Алексей Ребко
0
Шешуков
Александр Шешуков
0
Тарасов
Дмитрий Тарасов
0
Самедов
Александр Самедов
0
Якубко
Мартин Якубко
Запасные
0
Амельченко
Антон Амельченко
-
0
Васянович
Андрей Васянович
-
0
Григалава
Гиа Григалава
-
0
Жеан
Жеан
-
0
Крунич
Бранислав Крунич
-
0
Стрелков
Игорь Стрелков
-
Рубин
мин
22
Дюпин
Юрий Дюпин
7
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
23
Коновалов
Иван Коновалов
94
Данченко
Олег Данченко
12
Зуев
Александр Зуев
19
Игнатьев
Иван Игнатьев
5
Уремович
Филип Уремович
11
Давиташвили
Зурико Давиташвили
2
Старфельт
Карл Старфельт
59
Макаров
Никита Макаров
28
Абильдгор
Оливер Абильдгор
Запасные
14
Гранат
Владимир Гранат
-
69
Степанов
Данил Степанов
-
14
Сантос
Пабло Сантос
-
18
Могилевец
Павел Могилевец
-
28
Йевтич
Дарко Йевтич
-
События
Матч окончен 1:0
Прошлые матчи
08.08.2009
08 авг. 2009
сб
17:45
Москва
1 : 3
Рубин
08.08.2009
08 авг. 2009
сб
17:45
Москва
1
Рубин
3
06.05.2009
06 мая 2009
ср
17:30
Москва
0 : 1
Рубин
06.05.2009
06 мая 2009
ср
17:30
Москва
0
Рубин
1
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
15:30
Рубин
0 : 0
Москва
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
15:30
Рубин
0
Москва
0
28.09.2008
28 сент. 2008
вс
17:00
Рубин
0 : 1
Москва
28.09.2008
28 сент. 2008
вс
17:00
Рубин
0
Москва
1
06.05.2008
06 мая 2008
вт
18:30
Москва
1 : 2
Рубин
06.05.2008
06 мая 2008
вт
18:30
Москва
1
Рубин
2
05.08.2007
05 авг. 2007
вс
16:00
Москва
2 : 1
Рубин
05.08.2007
05 авг. 2007
вс
16:00
Москва
2
Рубин
1
14.04.2007
14 апр. 2007
сб
16:00
Рубин
1 : 1
Москва
14.04.2007
14 апр. 2007
сб
16:00
Рубин
1
Москва
1
21.10.2006
21 окт. 2006
сб
23:00
Москва
0 : 5
Рубин
21.10.2006
21 окт. 2006
сб
23:00
Москва
0
Рубин
5
06.05.2006
06 мая 2006
сб
23:00
Рубин
2 : 0
Москва
06.05.2006
06 мая 2006
сб
23:00
Рубин
2
Москва
0
30.07.2005
30 июля 2005
сб
17:00
Рубин
1 : 1
Москва
30.07.2005
30 июля 2005
сб
17:00
Рубин
1
Москва
1
02.04.2005
02 апр. 2005
сб
19:00
Москва
0 : 1
Рубин
02.04.2005
02 апр. 2005
сб
19:00
Москва
0
Рубин
1
10.07.2004
10 июля 2004
сб
23:00
Москва
1 : 0
Рубин
10.07.2004
10 июля 2004
сб
23:00
Москва
1
Рубин
0
22.05.2004
22 мая 2004
сб
23:00
Рубин
3 : 0
Москва
22.05.2004
22 мая 2004
сб
23:00
Рубин
3
Москва
0
24.10.2003
24 окт. 2003
пт
23:00
Москва
1 : 2
Рубин
24.10.2003
24 окт. 2003
пт
23:00
Москва
1
Рубин
2
22.03.2003
22 марта 2003
сб
-:-
Рубин
1 : 0
Москва
22.03.2003
22 марта 2003
сб
-:-
Рубин
1
Москва
0
Новости
Кто такой Самошников – новый игрок сборной России. Попал в «Рубин» после смс Слуцкого: перезвони
#Илья Самошников
15 марта, 17:55
Вау, какую красоту забивает Макаров из «Рубина» в этом году 🎯
#Денис Макаров
14 марта, 16:25
Что будет с таблицей РПЛ весной: пять клубов разыграют чемпионство, девять – места в обновленных еврокубках
#РПЛ
09 марта, 13:29
«Зенит» и «Рубин» зажгли и в соцсетях: забытая дома форма, ролик со Слуцким под сериал, онлайн фразами Розанова
1
#РПЛ
08 марта, 21:01
1
Дикая развязка на 90+ в Казани: «Рубин» забил победный, трижды (!) раскрутив Ловрена, потом Дзюба смазал пенальти
#РПЛ
08 марта, 19:21
#
Новости матча
«Химки» обыграли «Рубин», забив трижды. У них восемь побед в последних десяти матчах РПЛ
19 марта, 20:59
«Рубин» после зимней паузы трижды победил в РПЛ. Его беспроигрышная серия в Премьер-лиге достигла пяти встреч
14 марта, 16:04
Комиссия РФС назвала ошибкой удаление игрока «Рубина» в матче со «Спартаком». Но дисквалификацию ему не отменили
08 марта, 16:58
«Спартак» проиграл четыре матча подряд. Это первое поражение от «Рубина» за шесть лет
28 февраля, 16:33
Промес сыграет против «Рубина» в старте. Это его первый матч за «Спартак» после возвращения
28 февраля, 13:30
Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50
Леон Мусаев перешел в «Рубин». Контракт – на пять лет
29 января, 17:25
РПЛ возобновится 26 февраля. Календарь первых четырех туров
30 декабря 2020, 20:05