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РПЛ
Москва VS Ротор
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Москва - Ротор: 07 мая 2004 смотреть онлайн
Матч завершен
Москва
Москва
1:0
Москва - Ротор: 07 мая 2004 смотреть онлайн
Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 10 тур
РПЛ,
10 тур
Россия
7 мая 2004, 23:00 МСК
7.05.2004, 23:00 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Москва
мин
0
Жевнов
Юрий Жевнов
0
Дакоста
Акес Дакоста
0
Окоронкво
Исаак Окоронкво
0
Илич
Бранко Илич
0
Набабкин
Кирилл Набабкин
0
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
0
Ребко
Алексей Ребко
0
Шешуков
Александр Шешуков
0
Тарасов
Дмитрий Тарасов
0
Самедов
Александр Самедов
0
Якубко
Мартин Якубко
Запасные
0
Амельченко
Антон Амельченко
-
0
Васянович
Андрей Васянович
-
0
Григалава
Гиа Григалава
-
0
Жеан
Жеан
-
0
Крунич
Бранислав Крунич
-
0
Стрелков
Игорь Стрелков
-
Ротор
мин
-
Султонов
Мухаммад Султонов
События
Матч окончен 1:0
Прошлые матчи
28.08.2004
28 авг. 2004
сб
23:00
Ротор
1 : 1
Москва
28.08.2004
28 авг. 2004
сб
23:00
Ротор
1
Москва
1
07.05.2004
07 мая 2004
пт
23:00
Москва
1 : 0
Ротор
07.05.2004
07 мая 2004
пт
23:00
Москва
1
Ротор
0
03.10.2003
03 окт. 2003
пт
23:00
Москва
1 : 0
Ротор
03.10.2003
03 окт. 2003
пт
23:00
Москва
1
Ротор
0
11.04.2003
11 апр. 2003
пт
23:00
Ротор
2 : 2
Москва
11.04.2003
11 апр. 2003
пт
23:00
Ротор
2
Москва
2
10.09.2002
10 сент. 2002
вт
23:00
Ротор
0 : 0
Москва
10.09.2002
10 сент. 2002
вт
23:00
Ротор
0
Москва
0
23.03.2002
23 марта 2002
сб
-:-
Москва
0 : 2
Ротор
23.03.2002
23 марта 2002
сб
-:-
Москва
0
Ротор
2
10.08.2001
10 авг. 2001
пт
23:00
Ротор
0 : 0
Москва
10.08.2001
10 авг. 2001
пт
23:00
Ротор
0
Москва
0
28.04.2001
28 апр. 2001
сб
23:00
Москва
3 : 2
Ротор
28.04.2001
28 апр. 2001
сб
23:00
Москва
3
Ротор
2
Новости
ЦСКА и «Зенит» задержали начало матча, потому что ждали 10 допминут в игре «Ростова». Это просьба «Матч ТВ»
1
#РПЛ
17 марта, 20:50
1
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
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#РПЛ
08 марта, 19:50
4
Игрок «Ротора» остановил мяч рукой. Судья Казарцев посмотрел ВАР – и все равно не дал пенальти
#Василий Казарцев
12 декабря 2020, 18:17
Кутепов внезапно вышел в нападении «Спартака» – и даже организовал момент перед голом Жиго
#Илья Кутепов
29 ноября 2020, 21:47
М-м, в ФНЛ опять скандал. Клубы с 2-5 места выясняют, кому справедливо выйти в РПЛ
#ФНЛ
01 мая 2020, 22:48
#
Новости матча
Юрий Батуренко – новый тренер «Ротора». За 20 лет карьеры он никогда не был главным
20 марта, 22:11
Отставка тренера «Ротора» стала пятой в нынешнем сезоне РПЛ. Это наименьшее число в последних шести розыгрышах
19 марта, 17:12
«Ротор» отправил в отставку главного тренера. Клуб выиграл четыре из 23 матчей в РПЛ и идет в зоне стыков
19 марта, 10:46
«Ростов» забил четыре гола «Ротору» и впервые победил в 2021 году
17 марта, 20:17
«Урал» победил в РПЛ впервые с ноября. И оторвался от «Ротора» на пять очков
13 марта, 13:56
«Химки» сыграли вничью с «Ротором» – так прервалась победная серия из трех матчей
06 марта, 18:35
Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50
Три гола за матч с «Тамбовом» – лучший результат «Ротора» в сезоне-2020/21
26 февраля, 22:32