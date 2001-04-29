Москва - Ротор: 28 апреля 2001 смотреть онлайн

Матч завершен
Москва
Москва
3:2

Москва - Ротор: 28 апреля 2001 смотреть онлайн

Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 7 тур

РПЛ,

7 тур

Россия
28 апр. 2001, 23:00 МСК
28.04.2001, 23:00 МСК
суббота
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Москва
мин
0
Жевнов
Юрий Жевнов
0
Дакоста
Акес Дакоста
0
Окоронкво
Исаак Окоронкво
0
Илич
Бранко Илич
0
Набабкин
Кирилл Набабкин
0
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
0
Ребко
Алексей Ребко
0
Шешуков
Александр Шешуков
0
Тарасов
Дмитрий Тарасов
0
Самедов
Александр Самедов
0
Якубко
Мартин Якубко
Запасные
0
Амельченко
Антон Амельченко
-
0
Васянович
Андрей Васянович
-
0
Григалава
Гиа Григалава
-
0
Жеан
Жеан
-
0
Крунич
Бранислав Крунич
-
0
Стрелков
Игорь Стрелков
-
Ротор
мин
-
Султонов
Мухаммад Султонов

События

Матч окончен 3:2

Прошлые матчи

28.08.2004 28 авг. 2004 сб 23:00
Ротор
1 : 1
Москва
28.08.2004 28 авг. 2004 сб 23:00
Ротор
1
Москва
1
07.05.2004 07 мая 2004 пт 23:00
Москва
1 : 0
Ротор
07.05.2004 07 мая 2004 пт 23:00
Москва
1
Ротор
0
03.10.2003 03 окт. 2003 пт 23:00
Москва
1 : 0
Ротор
03.10.2003 03 окт. 2003 пт 23:00
Москва
1
Ротор
0
11.04.2003 11 апр. 2003 пт 23:00
Ротор
2 : 2
Москва
11.04.2003 11 апр. 2003 пт 23:00
Ротор
2
Москва
2
10.09.2002 10 сент. 2002 вт 23:00
Ротор
0 : 0
Москва
10.09.2002 10 сент. 2002 вт 23:00
Ротор
0
Москва
0
23.03.2002 23 марта 2002 сб -:-
Москва
0 : 2
Ротор
23.03.2002 23 марта 2002 сб -:-
Москва
0
Ротор
2
10.08.2001 10 авг. 2001 пт 23:00
Ротор
0 : 0
Москва
10.08.2001 10 авг. 2001 пт 23:00
Ротор
0
Москва
0
28.04.2001 28 апр. 2001 сб 23:00
Москва
3 : 2
Ротор
28.04.2001 28 апр. 2001 сб 23:00
Москва
3
Ротор
2

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