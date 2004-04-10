Москва - Ростов: 09 апреля 2004 смотреть онлайн

Матч завершен
Москва
Москва
2:2

Москва - Ростов: 09 апреля 2004 смотреть онлайн

Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 6 тур

РПЛ,

6 тур

Россия
9 апр. 2004, 23:00 МСК
9.04.2004, 23:00 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Москва
мин
0
Жевнов
Юрий Жевнов
0
Дакоста
Акес Дакоста
0
Окоронкво
Исаак Окоронкво
0
Илич
Бранко Илич
0
Набабкин
Кирилл Набабкин
0
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
0
Ребко
Алексей Ребко
0
Шешуков
Александр Шешуков
0
Тарасов
Дмитрий Тарасов
0
Самедов
Александр Самедов
0
Якубко
Мартин Якубко
Запасные
0
Амельченко
Антон Амельченко
-
0
Васянович
Андрей Васянович
-
0
Григалава
Гиа Григалава
-
0
Жеан
Жеан
-
0
Крунич
Бранислав Крунич
-
0
Стрелков
Игорь Стрелков
-
Ростов
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
28
Чернов
Евгений Чернов
55
Осипенко
Максим Осипенко
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
34
Козлов
Алексей Козлов
19
Байрамян
Хорен Байрамян
17
Норманн
Матиас Норманн
26
Еременко
Роман Еременко
71
Попов
Ивелин Попов
18
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
Запасные
46
Попов
Денис Попов
-
88
Рудаков
Максим Рудаков
-
25
Логашов
Арсений Логашов
-
78
Ведерников
Данила Ведерников
-
17
Мамаев
Павел Мамаев
-
11
Ионов
Алексей Ионов
-
26
Саплинов
Александр Саплинов
-
47
Долгов
Александр Долгов
-
13
Прошляков
Данила Прошляков
-

События

Матч окончен 2:2

Прошлые матчи

03.10.2009 03 окт. 2009 сб 17:30
Ростов
2 : 2
Москва
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 17:30
Ростов
2
Москва
2
24.05.2009 24 мая 2009 вс 13:00
Москва
2 : 0
Ростов
24.05.2009 24 мая 2009 вс 13:00
Москва
2
Ростов
0
06.10.2007 06 окт. 2007 сб 14:00
Москва
1 : 0
Ростов
06.10.2007 06 окт. 2007 сб 14:00
Москва
1
Ростов
0
10.06.2007 10 июня 2007 вс 20:00
Ростов
1 : 1
Москва
10.06.2007 10 июня 2007 вс 20:00
Ростов
1
Москва
1
26.08.2006 26 авг. 2006 сб 23:00
Москва
4 : 0
Ростов
26.08.2006 26 авг. 2006 сб 23:00
Москва
4
Ростов
0
26.03.2006 26 марта 2006 вс -:-
Ростов
4 : 0
Москва
26.03.2006 26 марта 2006 вс -:-
Ростов
4
Москва
0
20.08.2005 20 авг. 2005 сб 17:00
Ростов
1 : 0
Москва
20.08.2005 20 авг. 2005 сб 17:00
Ростов
1
Москва
0
16.04.2005 16 апр. 2005 сб 17:00
Москва
1 : 0
Ростов
16.04.2005 16 апр. 2005 сб 17:00
Москва
1
Ростов
0
01.10.2004 01 окт. 2004 пт 23:00
Ростов
1 : 2
Москва
01.10.2004 01 окт. 2004 пт 23:00
Ростов
1
Москва
2
09.04.2004 09 апр. 2004 пт 23:00
Москва
2 : 2
Ростов
09.04.2004 09 апр. 2004 пт 23:00
Москва
2
Ростов
2
29.08.2003 29 авг. 2003 пт 23:00
Москва
0 : 3
Ростов
29.08.2003 29 авг. 2003 пт 23:00
Москва
0
Ростов
3
09.05.2003 09 мая 2003 пт 23:00
Ростов
1 : 0
Москва
09.05.2003 09 мая 2003 пт 23:00
Ростов
1
Москва
0
17.11.2002 17 нояб. 2002 вс -:-
Москва
2 : 0
Ростов
17.11.2002 17 нояб. 2002 вс -:-
Москва
2
Ростов
0
12.04.2002 12 апр. 2002 пт 23:00
Ростов
1 : 1
Москва
12.04.2002 12 апр. 2002 пт 23:00
Ростов
1
Москва
1
18.08.2001 18 авг. 2001 сб 23:00
Москва
0 : 0
Ростов
18.08.2001 18 авг. 2001 сб 23:00
Москва
0
Ростов
0
04.05.2001 04 мая 2001 пт 23:00
Ростов
1 : 0
Москва
04.05.2001 04 мая 2001 пт 23:00
Ростов
1
Москва
0

Новости

ЦСКА и «Зенит» задержали начало матча, потому что ждали 10 допминут в игре «Ростова». Это просьба «Матч ТВ»
1
#РПЛ
17 марта, 20:50
1
Что будет с таблицей РПЛ весной: пять клубов разыграют чемпионство, девять – места в обновленных еврокубках
#РПЛ
09 марта, 13:29
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
4
#РПЛ
08 марта, 19:50
4
Сильный снег в Ростове сломал ВАР. «Ростов» и «Сочи» играют без системы, которая автоматически чертит офсайд ❄️
#РПЛ
06 марта, 19:34
Наш евросезон – все. Вылет от грузин, разгром от бельгийцев, провал по коэффициентам, а побеждал только «Краснодар»
#Лига Европы
26 февраля, 00:50
# Новости матча
«Ростов» забил четыре гола «Ротору» и впервые победил в 2021 году
17 марта, 20:17
Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50
«Зенит» в большинстве сыграл вничью с «Ростовом». Соу сделал дубль
27 февраля, 18:26
«Зенит» забивает «Ростову» по два гола в трех матчах подряд
27 февраля, 18:25
Осипенко получил прямую красную карточку в матче с «Зенитом». Это его первое удаление в РПЛ
27 февраля, 17:55
«Зенит» заменил вратаря во время матча с «Ростовом». Кержаков травмировался
27 февраля, 17:45
«Ростов» объявил об уходе Еременко. Он вернется в Финляндию по семейным причинам
23 февраля, 13:37
«Ахмат» выбил «Ростов» из Кубка России. Норманн не забил пенальти
21 февраля, 21:33