Матч завершен
Москва
Москва
3:1
Матч завершен
Факел
Воронеж
РПЛ, 25 тур

РПЛ,

25 тур

Россия
21 сент. 2001, 23:00 МСК
21.09.2001, 23:00 МСК
пятница
Составы