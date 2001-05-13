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РПЛ
Москва VS ЦСКА
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Москва - ЦСКА: 12 мая 2001 смотреть онлайн
Матч завершен
Москва
Москва
0:2
Москва - ЦСКА: 12 мая 2001 смотреть онлайн
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 9 тур
РПЛ,
9 тур
Россия
12 мая 2001, 23:00 МСК
12.05.2001, 23:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Москва
мин
0
Жевнов
Юрий Жевнов
0
Дакоста
Акес Дакоста
0
Окоронкво
Исаак Окоронкво
0
Илич
Бранко Илич
0
Набабкин
Кирилл Набабкин
0
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
0
Ребко
Алексей Ребко
0
Шешуков
Александр Шешуков
0
Тарасов
Дмитрий Тарасов
0
Самедов
Александр Самедов
0
Якубко
Мартин Якубко
Запасные
0
Амельченко
Антон Амельченко
-
0
Васянович
Андрей Васянович
-
0
Григалава
Гиа Григалава
-
0
Жеан
Жеан
-
0
Крунич
Бранислав Крунич
-
0
Стрелков
Игорь Стрелков
-
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
42
Щенников
Георгий Щенников
5
Васин
Виктор Васин
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
78
Дивеев
Игорь Дивеев
2
Фернандес
Марио Фернандес
25
Бистрович
Кристиян Бистрович
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
8
Влашич
Никола Влашич
9
Чалов
Федор Чалов
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
Запасные
19
Помазун
Илья Помазун
-
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
-
27
Гогуа
Седрик Гогуа
-
62
Карпов
Вадим Карпов
-
89
Кучаев
Константин Кучаев
-
49
Бийол
Яка Бийол
-
87
Марадишвили
Константин Марадишвили
-
99
Шкурин
Илья Шкурин
-
События
Матч окончен 0:2
Прошлые матчи
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
14:00
ЦСКА
1 : 3
Москва
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
14:00
ЦСКА
1
Москва
3
14.06.2009
14 июня 2009
вс
13:00
Москва
2 : 0
ЦСКА
14.06.2009
14 июня 2009
вс
13:00
Москва
2
ЦСКА
0
10.11.2008
10 нояб. 2008
пн
19:00
Москва
1 : 4
ЦСКА
10.11.2008
10 нояб. 2008
пн
19:00
Москва
1
ЦСКА
4
20.07.2008
20 июля 2008
вс
15:00
ЦСКА
0 : 2
Москва
20.07.2008
20 июля 2008
вс
15:00
ЦСКА
0
Москва
2
12.08.2007
12 авг. 2007
вс
13:00
ЦСКА
2 : 0
Москва
12.08.2007
12 авг. 2007
вс
13:00
ЦСКА
2
Москва
0
22.04.2007
22 апр. 2007
вс
13:00
Москва
2 : 1
ЦСКА
22.04.2007
22 апр. 2007
вс
13:00
Москва
2
ЦСКА
1
24.10.2006
24 окт. 2006
вт
23:00
ЦСКА
2 : 1
Москва
24.10.2006
24 окт. 2006
вт
23:00
ЦСКА
2
Москва
1
13.05.2006
13 мая 2006
сб
23:00
Москва
0 : 1
ЦСКА
13.05.2006
13 мая 2006
сб
23:00
Москва
0
ЦСКА
1
02.10.2005
02 окт. 2005
вс
13:00
Москва
0 : 0
ЦСКА
02.10.2005
02 окт. 2005
вс
13:00
Москва
0
ЦСКА
0
03.08.2005
03 авг. 2005
ср
18:00
ЦСКА
1 : 1
Москва
03.08.2005
03 авг. 2005
ср
18:00
ЦСКА
1
Москва
1
12.11.2004
12 нояб. 2004
пт
-:-
Москва
1 : 4
ЦСКА
12.11.2004
12 нояб. 2004
пт
-:-
Москва
1
ЦСКА
4
12.03.2004
12 марта 2004
пт
-:-
ЦСКА
0 : 0
Москва
12.03.2004
12 марта 2004
пт
-:-
ЦСКА
0
Москва
0
15.08.2003
15 авг. 2003
пт
23:00
Москва
2 : 1
ЦСКА
15.08.2003
15 авг. 2003
пт
23:00
Москва
2
ЦСКА
1
23.05.2003
23 мая 2003
пт
23:00
ЦСКА
1 : 0
Москва
23.05.2003
23 мая 2003
пт
23:00
ЦСКА
1
Москва
0
22.09.2002
22 сент. 2002
вс
23:00
Москва
0 : 2
ЦСКА
22.09.2002
22 сент. 2002
вс
23:00
Москва
0
ЦСКА
2
09.03.2002
09 марта 2002
сб
-:-
ЦСКА
4 : 0
Москва
09.03.2002
09 марта 2002
сб
-:-
ЦСКА
4
Москва
0
23.08.2001
23 авг. 2001
чт
23:00
ЦСКА
1 : 1
Москва
23.08.2001
23 авг. 2001
чт
23:00
ЦСКА
1
Москва
1
12.05.2001
12 мая 2001
сб
23:00
Москва
0 : 2
ЦСКА
12.05.2001
12 мая 2001
сб
23:00
Москва
0
ЦСКА
2
Новости
Караваев из-за конкуренции с Фернандесом за фланг ушел из ЦСКА. Сейчас – поменял фланг и бегает с ним уже за сборную
#Вячеслав Караваев
вчера, 01:35
Так почему ЦСКА уволил Гончаренко?
#Виктор Гончаренко
22 марта, 23:10
Олич играл в маске из пластиковых карточек, которая сделана за ночь. Выиграл в ней все матчи и два кубка
#Ивица Олич
22 марта, 20:03
Однажды Олич сам перезвонил мне ради интервью. Торопился на тренировку, но спокойно ответил на все вопросы
#Ивица Олич
22 марта, 14:43
Гончаренко, которого вы не знаете. Жил около Чернобыля, уходил в лес и плакал после удаления, швырял чайник в раздевалке
2
#Виктор Гончаренко
12 марта, 18:48
2
#
Новости матча
Ивица Олич – новый главный тренер ЦСКА
23 марта, 13:01
Братья Березуцкие остаются в ЦСКА
22 марта, 16:11
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22 марта, 14:33
«Чемпионат»: Олич подписал контракт с ЦСКА, 23 марта – официальное представление команде
22 марта, 14:28
Олич станет тренером ЦСКА. Об этом сообщают три источника
20 марта, 17:22
«Зенит» опережает «Спартак» на четыре очка, а ЦСКА и «Локо» – на восемь в таблице РПЛ. До конца – семь туров
18 марта, 21:04
ЦСКА получил пять красных карточек в 12 последних играх с «Зенитом». У «Зенита» – ни одной
17 марта, 23:13
ЦСКА – «Зенит» – 1:3. ЦСКА победил один раз в 16 последних матчах с «Зенитом»
1
17 марта, 22:39
1