Матч завершен
Москва
Москва
0:0
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
РПЛ, 7 тур

РПЛ,

7 тур

Россия
3 мая 2003, 23:00 МСК
3.05.2003, 23:00 МСК
суббота
Составы