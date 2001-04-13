Матч завершен
Москва
Москва
2:0
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
РПЛ, 5 тур

РПЛ,

5 тур

Россия
12 апр. 2001, 23:00 МСК
12.04.2001, 23:00 МСК
четверг
Составы