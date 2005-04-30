Матч завершен
Москва
Москва
1:0
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 7 тур

РПЛ,

7 тур

Россия
29 апр. 2005, 23:00 МСК
29.04.2005, 23:00 МСК
пятница
Составы