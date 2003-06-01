Матч завершен
Москва
Москва
3:1
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
31 мая 2003, 23:00 МСК
31.05.2003, 23:00 МСК
суббота
Составы