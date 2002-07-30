Матч завершен
Москва
Москва
0:0
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
29 июля 2002, 23:00 МСК
29.07.2002, 23:00 МСК
понедельник
Составы