Матч завершен
Сокол
Саратов
0:1
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
8 окт. 2001, 23:00 МСК
8.10.2001, 23:00 МСК
понедельник
Составы