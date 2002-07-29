Матч завершен
Сокол
Саратов
2:0
Матч завершен
Уралан
Элиста
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
28 июля 2002, 23:00 МСК
28.07.2002, 23:00 МСК
воскресенье
Составы