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Сокол VS Тюмень
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Сокол - Тюмень: 21 мая 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Сокол
Саратов
0:1
Сокол - Тюмень: 21 мая 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Тюмень
Тюмень
ФНЛ, 38 тур
ФНЛ,
38 тур
Россия
21 мая 2016, 16:00 МСК
21.05.2016, 16:00 МСК
суббота
Составы
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События
Матч окончен 0:1
Прошлые матчи
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
15:00
Сокол
1 : 0
Тюмень
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
15:00
Сокол
1
Тюмень
0
08.10.2016
08 окт. 2016
сб
14:00
Тюмень
1 : 1
Сокол
08.10.2016
08 окт. 2016
сб
14:00
Тюмень
1
Сокол
1
21.05.2016
21 мая 2016
сб
16:00
Сокол
0 : 1
Тюмень
21.05.2016
21 мая 2016
сб
16:00
Сокол
0
Тюмень
1
11.07.2015
11 июля 2015
сб
16:00
Тюмень
1 : 2
Сокол
11.07.2015
11 июля 2015
сб
16:00
Тюмень
1
Сокол
2
29.03.2015
29 марта 2015
вс
16:00
Тюмень
1 : 0
Сокол
29.03.2015
29 марта 2015
вс
16:00
Тюмень
1
Сокол
0
07.09.2014
07 сент. 2014
вс
18:00
Сокол
2 : 1
Тюмень
07.09.2014
07 сент. 2014
вс
18:00
Сокол
2
Тюмень
1
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