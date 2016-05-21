Сокол - Тюмень: 21 мая 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Сокол
Саратов
0:1

Сокол - Тюмень: 21 мая 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Тюмень
Тюмень
ФНЛ, 38 тур

ФНЛ,

38 тур

Россия
21 мая 2016, 16:00 МСК
21.05.2016, 16:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

События

Матч окончен 0:1

Прошлые матчи

29.04.2017 29 апр. 2017 сб 15:00
Сокол
1 : 0
Тюмень
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 15:00
Сокол
1
Тюмень
0
08.10.2016 08 окт. 2016 сб 14:00
Тюмень
1 : 1
Сокол
08.10.2016 08 окт. 2016 сб 14:00
Тюмень
1
Сокол
1
21.05.2016 21 мая 2016 сб 16:00
Сокол
0 : 1
Тюмень
21.05.2016 21 мая 2016 сб 16:00
Сокол
0
Тюмень
1
11.07.2015 11 июля 2015 сб 16:00
Тюмень
1 : 2
Сокол
11.07.2015 11 июля 2015 сб 16:00
Тюмень
1
Сокол
2
29.03.2015 29 марта 2015 вс 16:00
Тюмень
1 : 0
Сокол
29.03.2015 29 марта 2015 вс 16:00
Тюмень
1
Сокол
0
07.09.2014 07 сент. 2014 вс 18:00
Сокол
2 : 1
Тюмень
07.09.2014 07 сент. 2014 вс 18:00
Сокол
2
Тюмень
1

Новости

Самые крупные победы в истории чемпионатов России
#РПЛ
20 июня 2020, 01:00
Инстаграм-шоу от «Тюмени». Позвали в команду Неймара, а потом от него отказались
#Тюмень
11 августа 2019, 15:05