Матч завершен
Сокол
Саратов
2:4
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
20 сент. 2001, 23:00 МСК
20.09.2001, 23:00 МСК
четверг
Составы