Матч завершен
Сокол
Саратов
1:0
Матч завершен
Москва
Москва
РПЛ, 4 тур

РПЛ,

4 тур

Россия
6 апр. 2001, 23:00 МСК
6.04.2001, 23:00 МСК
пятница
Составы