Матч завершен
Сокол
Саратов
1:3
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
17 нояб. 2002, -:- МСК
17.11.2002, -:- МСК
воскресенье
Составы