Матч завершен
Сокол
Саратов
1:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
17 июля 2001, 23:00 МСК
17.07.2001, 23:00 МСК
вторник
Составы