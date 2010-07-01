Сокол - Мордовия: 01 июля 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Сокол
Саратов
0:3

Сокол - Мордовия: 01 июля 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Мордовия
Саранск
Кубок России, 1/32 финала

Кубок России,

1/32 финала

Россия
1 июля 2010, 18:00 МСК
1.07.2010, 18:00 МСК
четверг
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События

Матч окончен 0:3

Прошлые матчи

01.04.2017 01 апр. 2017 сб 15:00
Сокол
0 : 0
Мордовия
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 15:00
Сокол
0
Мордовия
0
03.09.2016 03 сент. 2016 сб 17:00
Мордовия
0 : 0
Сокол
03.09.2016 03 сент. 2016 сб 17:00
Мордовия
0
Сокол
0
01.07.2010 01 июля 2010 чт 18:00
Сокол
0 : 3
Мордовия
01.07.2010 01 июля 2010 чт 18:00
Сокол
0
Мордовия
3
06.06.2009 06 июня 2009 сб 23:00
Сокол
0 : 2
Мордовия
06.06.2009 06 июня 2009 сб 23:00
Сокол
0
Мордовия
2

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