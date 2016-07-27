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Сокол VS Луч
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Сокол - Луч: 27 июля 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Сокол
Саратов
1:0
Сокол - Луч: 27 июля 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Луч
Владивосток
ФНЛ, 4 тур
ФНЛ,
4 тур
Россия
27 июля 2016, 19:00 МСК
27.07.2016, 19:00 МСК
среда
Павел Кукуян
Павел Кукуян
Главный Судья
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Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
События
Матч окончен 1:0
Прошлые матчи
13.11.2016
13 нояб. 2016
вс
9:00
Луч
0 : 3
Сокол
13.11.2016
13 нояб. 2016
вс
9:00
Луч
0
Сокол
3
27.07.2016
27 июля 2016
ср
19:00
Сокол
1 : 0
Луч
27.07.2016
27 июля 2016
ср
19:00
Сокол
1
Луч
0
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
7:00
Луч
2 : 3
Сокол
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
7:00
Луч
2
Сокол
3
15.07.2015
15 июля 2015
ср
19:00
Сокол
0 : 1
Луч
15.07.2015
15 июля 2015
ср
19:00
Сокол
0
Луч
1
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
19:00
Сокол
1 : 2
Луч
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
19:00
Сокол
1
Луч
2
19.07.2014
19 июля 2014
сб
9:00
Луч
0 : 1
Сокол
19.07.2014
19 июля 2014
сб
9:00
Луч
0
Сокол
1
Новости
Тихоновецкий – легенда Дальнего Востока и первый герой мемов. Спросили его про крах «Луча», марихуану и тикток
1
#Александр Тихоновецкий
06 мая 2020, 06:46
1
Русский футболист с самой необычной карьерой: Вьетнам, Бангладеш, Марокко, Малайзия. Мы записали его монолог о приключениях
#Эдуард Сахневич
10 апреля 2020, 16:20
В академии «Луча» обратились к Путину. В клубе – забастовка и серьезные долги
#Луч
03 февраля 2020, 17:50
Часто рассказываем про сломанные носы. Но здесь еще страшнее – челюсть
#Дмитрий Калугин
18 августа 2019, 16:55
#
Новости матча
Савин рассказал о мошенничестве экс-директора «Луча» на 13 миллионов рублей
23 июня 2020, 14:07
«Адмирал» покинет КХЛ, «Луч» – ФНЛ. В Приморском крае за их счет будут бороться с коронавирусом
01 апреля 2020, 10:43
«Динамо» проиграло «Лучу» в Кубке России. Весь сезон – кошмар для клуба
25 сентября 2019, 16:52
«Сочи» прилетел на матч без формы из-за авиакомпании и пошутил об этом в соцсетях
24 апреля 2019, 12:57