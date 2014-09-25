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Кубок России
Сокол VS Краснодар
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Сокол - Краснодар: 25 сентября 2014 смотреть онлайн
Матч завершен
Сокол
Саратов
0:5
Сокол - Краснодар: 25 сентября 2014 смотреть онлайн
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Кубок России, 1/16 финала
Кубок России,
Россия
25 сент. 2014, 15:00 МСК
25.09.2014, 15:00 МСК
четверг
Василий Казарцев
Василий Казарцев
Главный Судья
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Матч окончен 0:5
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Новости
Футболист Классон рассказал, как возвращался с семьей из Краснодара в Швецию: через два города, в ливень по серпантину
#Виктор Классон
05 марта, 17:52
Почему «Краснодар» уволил Гончаренко – самое неожиданное событие зимы в русском футболе
#Виктор Гончаренко
05 января, 13:26
Потасовка «Спартака» и «Краснодара» на выходе с поля: Вильена послал Ещенко, а Крыховяк кричал о позоре
#РПЛ
22 ноября 2021, 16:56
В РПЛ – новый король штрафных. Игрок «Ахмата» Уткин за полсезона забил три гола прямым ударом
#Даниил Уткин
20 ноября 2021, 19:00
Гол с центра поля – от игрока «Кубани». Так вернулось первое за шесть лет дерби с «Краснодаром»
#Кубань
27 октября 2021, 20:49
Аномалия матча ЦСКА и «Краснодара»: самый результативный по ударам в РПЛ, но 0 голов
#РПЛ
02 октября 2021, 21:38
Болезнь, что будет с «Краснодаром», зарплата воспитанников, стиль важнее результата. Главное из большого интервью Галицкого комментаторам
#Сергей Галицкий
24 сентября 2021, 18:26
Самые популярные инстаграмы футболистов РПЛ: у 167 человек больше десяти тысяч, среди 8 миллионников только один россиянин
#РПЛ
26 августа 2021, 17:51
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Новости матча
«Краснодар» – ЦСКА. Обзор, прогноз и ставки на матч: 15 мая
3
13 мая, 22:20
3
«Краснодар» – «Локомотив». Обзор, прогноз и ставки на матч: 4 мая
1
02 мая, 12:15
1
«Краснодар» – «Ростов». Обзор, прогноз и ставки на матч сегодня: 30 апреля
28 апреля, 20:00
«Краснодар» – «Зенит». Обзор, прогноз и ставки на матч сегодня: 25 апреля
1
25 апреля, 17:05
1
РПЛ: прогноз на матч «Спартак» – «Краснодар», 13 марта 2022 года
1
11 марта, 16:01
1
РПЛ: во сколько начало матча «Спартак» – «Краснодар», 13 марта 2022 года
1
11 марта, 15:59
1
РПЛ: где смотреть матч «Спартак» – «Краснодар», 13 марта 2022 года. Во сколько прямая трансляция
1
11 марта, 15:57
1
Фарке стал тренером «Краснодара»
13 января, 12:29