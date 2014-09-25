Сокол - Краснодар: 25 сентября 2014 смотреть онлайн

Матч завершен
Сокол
Саратов
0:5

Сокол - Краснодар: 25 сентября 2014 смотреть онлайн

Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Кубок России, 1/16 финала

Кубок России,

Россия
25 сент. 2014, 15:00 МСК
25.09.2014, 15:00 МСК
четверг
Василий Казарцев
Василий Казарцев
Главный Судья
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Матч окончен 0:5
Конец первого тайма (0:0)
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