Матч завершен
Сокол
Саратов
0:1
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
7 мая 2002, 23:00 МСК
7.05.2002, 23:00 МСК
вторник
Составы