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Мишина и Галлямов – чемпионы мира по фигурному катанию
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Сокол VS Армавир
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Сокол - Армавир: 21 ноября 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Сокол
Саратов
0:0
Сокол - Армавир: 21 ноября 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Армавир
Армавир
ФНЛ, 22 тур
ФНЛ,
22 тур
Россия
21 нояб. 2015, 17:00 МСК
21.11.2015, 17:00 МСК
суббота
Кирилл Левников
Кирилл Левников
Главный Судья
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События
Матч окончен 0:0
Прошлые матчи
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
17:00
Сокол
0 : 0
Армавир
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
17:00
Сокол
0
Армавир
0
27.07.2015
27 июля 2015
пн
18:00
Армавир
0 : 0
Сокол
27.07.2015
27 июля 2015
пн
18:00
Армавир
0
Сокол
0
Новости
Признанный договорняк в русском футболе. Директор «Чайки» подкупил судью – оба пожизненно забанены
#Чайка
11 декабря 2020, 21:14
Знакомьтесь: украинец Владис-Эммерсон Иллой-Айет. Выступает за Конго (папа – хирург оттуда), играл в Гонконге в +47˚ и попробовал русскую ФНЛ
1
#Владис-Эммерсон Иллой-Айет
01 июня 2020, 16:40
1
Сейчас за три минуты покажем, зачем смотреть последний тур ФНЛ
#ФНЛ
24 мая 2019, 18:22
#
Новости матча
«Армавир» снялся с ФНЛ
15 апреля 2020, 11:11
Матч «Балтики» и «Армавира» в ФНЛ пройдет без зрителей. В Калининграде – третий случай заражения коронавирусом
13 марта 2020, 13:13