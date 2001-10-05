Матч завершен
Сокол
Саратов
2:0
Матч завершен
Анжи
Махачкала
РПЛ, 25 тур

РПЛ,

25 тур

Россия
4 окт. 2001, 23:00 МСК
4.10.2001, 23:00 МСК
четверг
Составы