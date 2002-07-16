Матч завершен
Сокол
Саратов
1:1
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
15 июля 2002, 23:00 МСК
15.07.2002, 23:00 МСК
понедельник
Составы