Матч завершен
Сокол
Саратов
0:2
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
27 июля 2001, 23:00 МСК
27.07.2001, 23:00 МСК
пятница
Составы