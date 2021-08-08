Сочи - Урал: 08 августа 2021 смотреть онлайн

Сочи
Сочи
-:-

Сочи - Урал: 08 августа 2021 смотреть онлайн

Урал
Екатеринбург
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
8 авг. 2021, -:- МСК
8.08.2021, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

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Сочи
мин
79
Руденко
Александр Руденко
13
Терехов
Сергей Терехов
23
Мевля
Миха Мевля
87
Прохин
Данила Прохин
27
Заика
Кирилл Заика
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
79
Руденко
Александр Руденко
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
6
Юсупов
Артур Юсупов
9
Заболотный
Антон Заболотный
Запасные
1
Адамов
Денис Адамов
-
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
-
45
Миладинович
Иван Миладинович
-
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
-
7
Пруцев
Данил Пруцев
-
7
Пруцев
Егор Пруцев
-
64
Колмаков
Максим Колмаков
-
10
Барсов
Максим Барсов
-
17
Дуганджич
Марко Дуганджич
-
Главный тренер
Владимир В. Федотов
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
13
Калинин
Игорь Калинин
4
Страндберг
Стефан Страндберг
93
Герасимов
Алексей Герасимов
22
Адамов
Арсен Адамов
19
Мишкич
Даниэль Мишкич
21
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
5
Егорычев
Андрей Егорычев
18
Йовичич
Бранко Йовичич
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
40
Гаджимурадов
Рамазан Гаджимурадов
Запасные
77
Баклов
Олег Баклов
-
15
Кулаков
Денис Кулаков
-
25
Кузьмичев
Иван Кузьмичев
-
30
Евсеев
Алексей Евсеев
-
55
Максименко
Артем Максименко
-
95
Магомадов
Чингиз Магомадов
-
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
-
9
Погребняк
Павел Погребняк
-
20
Панюков
Андрей Панюков
-
17
Ибрахимай
Ильдрен Ибрахимай
-
Главный тренер
Юрий Матвеев

Прошлые матчи

29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 12:00
Урал
1 : 0
Сочи
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 12:00
Урал
1
Сочи
0
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 20:00
Сочи
0 : 0
Урал
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 20:00
Сочи
0
Урал
0
08.03.2020 08 марта 2020 вс 16:30
Сочи
2 : 0
Урал
08.03.2020 08 марта 2020 вс 16:30
Сочи
2
Урал
0
26.08.2019 26 авг. 2019 пн 18:00
Урал
3 : 1
Сочи
26.08.2019 26 авг. 2019 пн 18:00
Урал
3
Сочи
1
25.05.2013 25 мая 2013 сб 13:00
Сочи
0 : 0
Урал
25.05.2013 25 мая 2013 сб 13:00
Сочи
0
Урал
0
09.07.2012 09 июля 2012 пн 16:00
Урал
4 : 0
Сочи
09.07.2012 09 июля 2012 пн 16:00
Урал
4
Сочи
0
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 15:00
Сочи
1 : 1
Урал
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 15:00
Сочи
1
Урал
1
15.06.2010 15 июня 2010 вт 16:00
Урал
2 : 0
Сочи
15.06.2010 15 июня 2010 вт 16:00
Урал
2
Сочи
0

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