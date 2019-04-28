Сочи - Томь: 28 апреля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Сочи
Сочи
3:1

Сочи - Томь: 28 апреля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Томь
Томск
ФНЛ, 34 тур

ФНЛ,

34 тур

Россия
28 апр. 2019, 15:00 МСК
28.04.2019, 15:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Сочи
мин
12
Заболотный
Николай Заболотный
13
Терехов
Сергей Терехов
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
45
Миладинович
Иван Миладинович
23
Мевля
Миха Мевля
27
Заика
Кирилл Заика
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
6
Юсупов
Артур Юсупов
9
Заболотный
Антон Заболотный
Запасные
35
Джанаев
Сослан Джанаев
-
1
Адамов
Денис Адамов
-
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
-
24
Маммана
Эмануэль Маммана
-
87
Прохин
Данила Прохин
-
7
Пруцев
Данил Пруцев
-
98
Варданян
Эрик Варданян
-
10
Барсов
Максим Барсов
-
79
Руденко
Александр Руденко
-
17
Дуганджич
Марко Дуганджич
-
Томь
мин
21
Евсеев
Павел Евсеев
14
Конюхов
Евгений Конюхов
10
Симонян
Артем Симонян
72
Синяк
Антон Синяк
8
Андреев
Иван Андреев
-
Косарев
Кирилл Косарев
7
Эннин
Ричи Эннин
29
Денисов
Виталий Денисов
58
Зуев
Илья Зуев
86
Кривцов
Никита Кривцов
9
Файзуллин
Дэнис Файзуллин
69
Давыдов
Денис Давыдов
Запасные
35
Арапов
Дмитрий Арапов
-
23
Пенчиков
Даниил Пенчиков
-
52
Мильдзихов
Давид Мильдзихов
-
13
Леонов
Олег Леонов
-
6
Сакович
Александр Сакович
-
11
Цикаридзе
Тенгиз Цикаридзе
-
20
Дмитриев
Максим Дмитриев
-

События

Матч окончен 3:1

Прошлые матчи

28.04.2019 28 апр. 2019 вс 15:00
Сочи
3 : 1
Томь
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 15:00
Сочи
3
Томь
1
13.10.2018 13 окт. 2018 сб 13:00
Томь
1 : 0
Сочи
13.10.2018 13 окт. 2018 сб 13:00
Томь
1
Сочи
0
10.03.2018 10 марта 2018 сб 11:00
Томь
1 : 0
Сочи
10.03.2018 10 марта 2018 сб 11:00
Томь
1
Сочи
0
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 15:00
Сочи
2 : 0
Томь
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 15:00
Сочи
2
Томь
0
30.05.2015 30 мая 2015 сб 14:00
Томь
5 : 1
Сочи
30.05.2015 30 мая 2015 сб 14:00
Томь
5
Сочи
1
06.07.2014 06 июля 2014 вс 12:00
Сочи
0 : 1
Томь
06.07.2014 06 июля 2014 вс 12:00
Сочи
0
Томь
1
26.10.2012 26 окт. 2012 пт 15:00
Томь
2 : 1
Сочи
26.10.2012 26 окт. 2012 пт 15:00
Томь
2
Сочи
1
17.07.2012 17 июля 2012 вт 18:00
Сочи
1 : 3
Томь
17.07.2012 17 июля 2012 вт 18:00
Сочи
1
Томь
3

Новости

Что будет с таблицей РПЛ весной: пять клубов разыграют чемпионство, девять – места в обновленных еврокубках
#РПЛ
09 марта, 13:29
Сильный снег в Ростове сломал ВАР. «Ростов» и «Сочи» играют без системы, которая автоматически чертит офсайд ❄️
#РПЛ
06 марта, 19:34
«Фиорентина» во всем слабее «Спартака» (кроме бренда лиги). Объясняем за 5 минут
#Александр Кокорин
20 января, 19:55
В списке ассистентов РПЛ лидирует защитник «Сочи». Почти все голы Заболотного – с его пасов
#Тимофей Маргасов
19 декабря 2020, 12:17
Комментатор Шмурнов ругал судей в трансляции матча «Спартака» и говорил про «говно никто не купит». Теперь он вне эфиров «Матч ТВ»
4
#Александр Шмурнов
13 августа 2020, 19:36
4
# Новости матча
Игрок «Сочи» забил за основу впервые с 2019-го. Он не играл почти два года из-за травмы и перенес четыре операции
19 марта, 21:24
«Сочи» разгромил «Тамбов» и поднялся на четвертое место, обойдя ЦСКА и «Динамо»
19 марта, 20:54
«Локомотив» обыграл «Сочи» и вышел на четвертое место в таблице РПЛ. У него 0 поражений после зимней паузы
14 марта, 21:09
Камано забил в РПЛ впервые за 17 матчей
14 марта, 20:51
Все пары 1/4 финала Кубка России
03 марта, 18:09
Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50
«Сочи» забил четыре гола тульскому «Арсеналу» за 16 минут и вышел на третье место
27 февраля, 20:52
Прохин перешел из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды
22 февраля, 18:30