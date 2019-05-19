Сочи - Шинник: 19 мая 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Сочи
Сочи
0:0

Сочи - Шинник: 19 мая 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 37 тур

ФНЛ,

37 тур

Россия
19 мая 2019, 16:00 МСК
19.05.2019, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Сочи
мин
12
Заболотный
Николай Заболотный
13
Терехов
Сергей Терехов
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
45
Миладинович
Иван Миладинович
23
Мевля
Миха Мевля
27
Заика
Кирилл Заика
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
6
Юсупов
Артур Юсупов
9
Заболотный
Антон Заболотный
Запасные
35
Джанаев
Сослан Джанаев
-
1
Адамов
Денис Адамов
-
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
-
24
Маммана
Эмануэль Маммана
-
87
Прохин
Данила Прохин
-
7
Пруцев
Данил Пруцев
-
98
Варданян
Эрик Варданян
-
10
Барсов
Максим Барсов
-
79
Руденко
Александр Руденко
-
17
Дуганджич
Марко Дуганджич
-
Шинник
мин
21
Голуб
Никита Голуб
2
Щербаков
Константин Щербаков
17
Покидышев
Николай Покидышев
15
Самойлов
Дмитрий Самойлов
57
Зириков
Николай Зириков
4
Стешин
Евгений Стешин
29
Игнатович
Павел Игнатович
5
Зинков
Вячеслав Зинков
19
Самсонов
Артем Самсонов
27
Щадин
Артем Щадин
9
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
Запасные
16
Яшин
Дмитрий Яшин
-
3
Стрелов
Евгений Стрелов
-
45
Бетюжнов
Антон Бетюжнов
-
89
Дорофеев
Никита Дорофеев
-
72
Масленников
Игорь Масленников
-
44
Тананеев
Дмитрий Тананеев
-
24
Азявин
Илья Азявин
-
90
Игнатенко
Владислав Игнатенко
-
70
Носов
Александр Носов
-
77
Гонгапшев
Альбек Гонгапшев
-

События

Матч окончен 0:0

Прошлые матчи

19.05.2019 19 мая 2019 вс 16:00
Сочи
0 : 0
Шинник
19.05.2019 19 мая 2019 вс 16:00
Сочи
0
Шинник
0
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 14:00
Шинник
1 : 1
Сочи
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 14:00
Шинник
1
Сочи
1
31.03.2018 31 марта 2018 сб 13:00
Сочи
0 : 0
Шинник
31.03.2018 31 марта 2018 сб 13:00
Сочи
0
Шинник
0
06.09.2017 06 сент. 2017 ср 16:00
Шинник
1 : 2
Сочи
06.09.2017 06 сент. 2017 ср 16:00
Шинник
1
Сочи
2
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 14:00
Шинник
2 : 1
Сочи
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 14:00
Шинник
2
Сочи
1
03.08.2014 03 авг. 2014 вс 12:00
Сочи
1 : 1
Шинник
03.08.2014 03 авг. 2014 вс 12:00
Сочи
1
Шинник
1
16.03.2014 16 марта 2014 вс 15:00
Шинник
0 : 1
Сочи
16.03.2014 16 марта 2014 вс 15:00
Шинник
0
Сочи
1
12.08.2013 12 авг. 2013 пн 17:30
Сочи
0 : 0
Шинник
12.08.2013 12 авг. 2013 пн 17:30
Сочи
0
Шинник
0
13.05.2013 13 мая 2013 пн 18:00
Шинник
1 : 0
Сочи
13.05.2013 13 мая 2013 пн 18:00
Шинник
1
Сочи
0
15.10.2012 15 окт. 2012 пн 16:00
Сочи
3 : 1
Шинник
15.10.2012 15 окт. 2012 пн 16:00
Сочи
3
Шинник
1
03.11.2010 03 нояб. 2010 ср 16:00
Шинник
0 : 0
Сочи
03.11.2010 03 нояб. 2010 ср 16:00
Шинник
0
Сочи
0
09.07.2010 09 июля 2010 пт 17:30
Сочи
2 : 5
Шинник
09.07.2010 09 июля 2010 пт 17:30
Сочи
2
Шинник
5

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