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Сочи VS Шинник
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Сочи - Шинник: 19 мая 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Сочи
Сочи
0:0
Сочи - Шинник: 19 мая 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 37 тур
ФНЛ,
37 тур
Россия
19 мая 2019, 16:00 МСК
19.05.2019, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Сочи
мин
12
Заболотный
Николай Заболотный
13
Терехов
Сергей Терехов
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
45
Миладинович
Иван Миладинович
23
Мевля
Миха Мевля
27
Заика
Кирилл Заика
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
6
Юсупов
Артур Юсупов
9
Заболотный
Антон Заболотный
Запасные
35
Джанаев
Сослан Джанаев
-
1
Адамов
Денис Адамов
-
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
-
24
Маммана
Эмануэль Маммана
-
87
Прохин
Данила Прохин
-
7
Пруцев
Данил Пруцев
-
98
Варданян
Эрик Варданян
-
10
Барсов
Максим Барсов
-
79
Руденко
Александр Руденко
-
17
Дуганджич
Марко Дуганджич
-
Шинник
мин
21
Голуб
Никита Голуб
2
Щербаков
Константин Щербаков
17
Покидышев
Николай Покидышев
15
Самойлов
Дмитрий Самойлов
57
Зириков
Николай Зириков
4
Стешин
Евгений Стешин
29
Игнатович
Павел Игнатович
5
Зинков
Вячеслав Зинков
19
Самсонов
Артем Самсонов
27
Щадин
Артем Щадин
9
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
Запасные
16
Яшин
Дмитрий Яшин
-
3
Стрелов
Евгений Стрелов
-
45
Бетюжнов
Антон Бетюжнов
-
89
Дорофеев
Никита Дорофеев
-
72
Масленников
Игорь Масленников
-
44
Тананеев
Дмитрий Тананеев
-
24
Азявин
Илья Азявин
-
90
Игнатенко
Владислав Игнатенко
-
70
Носов
Александр Носов
-
77
Гонгапшев
Альбек Гонгапшев
-
События
Матч окончен 0:0
Прошлые матчи
19.05.2019
19 мая 2019
вс
16:00
Сочи
0 : 0
Шинник
19.05.2019
19 мая 2019
вс
16:00
Сочи
0
Шинник
0
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
14:00
Шинник
1 : 1
Сочи
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
14:00
Шинник
1
Сочи
1
31.03.2018
31 марта 2018
сб
13:00
Сочи
0 : 0
Шинник
31.03.2018
31 марта 2018
сб
13:00
Сочи
0
Шинник
0
06.09.2017
06 сент. 2017
ср
16:00
Шинник
1 : 2
Сочи
06.09.2017
06 сент. 2017
ср
16:00
Шинник
1
Сочи
2
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
14:00
Шинник
2 : 1
Сочи
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
14:00
Шинник
2
Сочи
1
03.08.2014
03 авг. 2014
вс
12:00
Сочи
1 : 1
Шинник
03.08.2014
03 авг. 2014
вс
12:00
Сочи
1
Шинник
1
16.03.2014
16 марта 2014
вс
15:00
Шинник
0 : 1
Сочи
16.03.2014
16 марта 2014
вс
15:00
Шинник
0
Сочи
1
12.08.2013
12 авг. 2013
пн
17:30
Сочи
0 : 0
Шинник
12.08.2013
12 авг. 2013
пн
17:30
Сочи
0
Шинник
0
13.05.2013
13 мая 2013
пн
18:00
Шинник
1 : 0
Сочи
13.05.2013
13 мая 2013
пн
18:00
Шинник
1
Сочи
0
15.10.2012
15 окт. 2012
пн
16:00
Сочи
3 : 1
Шинник
15.10.2012
15 окт. 2012
пн
16:00
Сочи
3
Шинник
1
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
16:00
Шинник
0 : 0
Сочи
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
16:00
Шинник
0
Сочи
0
09.07.2010
09 июля 2010
пт
17:30
Сочи
2 : 5
Шинник
09.07.2010
09 июля 2010
пт
17:30
Сочи
2
Шинник
5
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Что будет с таблицей РПЛ весной: пять клубов разыграют чемпионство, девять – места в обновленных еврокубках
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В списке ассистентов РПЛ лидирует защитник «Сочи». Почти все голы Заболотного – с его пасов
#Тимофей Маргасов
19 декабря 2020, 12:17
Комментатор Шмурнов ругал судей в трансляции матча «Спартака» и говорил про «говно никто не купит». Теперь он вне эфиров «Матч ТВ»
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#Александр Шмурнов
13 августа 2020, 19:36
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27 февраля, 20:52
Прохин перешел из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды
22 февраля, 18:30