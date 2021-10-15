Сочи - Ростов: 15 октября 2021 смотреть онлайн

Сочи
Сочи
-:-

Сочи - Ростов: 15 октября 2021 смотреть онлайн

Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
15 окт. 2021, -:- МСК
15.10.2021, -:- МСК
пятница
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Предварительный состав

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Сочи
мин
79
Руденко
Александр Руденко
13
Терехов
Сергей Терехов
23
Мевля
Миха Мевля
87
Прохин
Данила Прохин
27
Заика
Кирилл Заика
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
79
Руденко
Александр Руденко
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
6
Юсупов
Артур Юсупов
9
Заболотный
Антон Заболотный
Запасные
1
Адамов
Денис Адамов
-
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
-
45
Миладинович
Иван Миладинович
-
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
-
7
Пруцев
Данил Пруцев
-
7
Пруцев
Егор Пруцев
-
64
Колмаков
Максим Колмаков
-
10
Барсов
Максим Барсов
-
17
Дуганджич
Марко Дуганджич
-
Главный тренер
Владимир В. Федотов
Ростов
мин
77
Рудаков
Максим Рудаков
55
Осипенко
Максим Осипенко
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
34
Козлов
Алексей Козлов
4
Терентьев
Денис Терентьев
10
Мамаев
Павел Мамаев
15
Глебов
Данил Глебов
25
Фольмер
Кирилл Фольмер
6
Хашимото
Кенто Хашимото
19
Байрамян
Хорен Байрамян
20
Соу
Али Соу
Запасные
30
Песьяков
Сергей Песьяков
-
3
Рукас
Томас Рукас
-
2
Алеесами
Хайтам Алеесами
-
22
Павловец
Александр Павловец
-
21
Махатадзе
Георгий Махатадзе
-
17
Норманн
Матиас Норманн
-
8
Гигович
Армин Гигович
-
99
Полоз
Дмитрий Полоз
-
13
Обухов
Владимир Обухов
-
23
Тугарев
Роман Тугарев
-
26
Саплинов
Александр Саплинов
-
11
Альмквист
Понтус Альмквист
-
Главный тренер
Валерий Карпин

Прошлые матчи

06.03.2021 06 марта 2021 сб 19:00
Ростов
0 : 0
Сочи
06.03.2021 06 марта 2021 сб 19:00
Ростов
0
Сочи
0
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:30
Сочи
4 : 2
Ростов
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:30
Сочи
4
Ростов
2
19.06.2020 19 июня 2020 пт 20:00
Сочи
10 : 1
Ростов
19.06.2020 19 июня 2020 пт 20:00
Сочи
10
Ростов
1
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 19:00
Ростов
2 : 0
Сочи
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 19:00
Ростов
2
Сочи
0

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10 мая, 21:02