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Сочи VS Крылья Советов
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Сочи - Крылья Советов: 18 марта 2022 смотреть онлайн
Сочи
Сочи
-:-
Сочи - Крылья Советов: 18 марта 2022 смотреть онлайн
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 22 тур
РПЛ,
22 тур
Россия
18 марта 2022, -:- МСК
18.03.2022, -:- МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Сочи
мин
79
Руденко
Александр Руденко
13
Терехов
Сергей Терехов
23
Мевля
Миха Мевля
87
Прохин
Данила Прохин
27
Заика
Кирилл Заика
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
79
Руденко
Александр Руденко
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
6
Юсупов
Артур Юсупов
9
Заболотный
Антон Заболотный
Запасные
1
Адамов
Денис Адамов
-
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
-
45
Миладинович
Иван Миладинович
-
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
-
7
Пруцев
Данил Пруцев
-
7
Пруцев
Егор Пруцев
-
64
Колмаков
Максим Колмаков
-
10
Барсов
Максим Барсов
-
17
Дуганджич
Марко Дуганджич
-
Главный тренер
Владимир В. Федотов
Крылья Советов
мин
81
Овсянников
Богдан Овсянников
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
5
Горшков
Юрий Горшков
35
Прищепа
Дмитрий Прищепа
3
Чернов
Никита Чернов
4
Солдатенков
Александр Солдатенков
17
Зиньковский
Антон Зиньковский
8
Витюгов
Максим Витюгов
22
Ефремов
Дмитрий Ефремов
33
Сергеев
Иван Сергеев
69
Голенков
Егор Голенков
Запасные
39
Фролов
Евгений Фролов
-
1
Ломаев
Иван Ломаев
-
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
-
47
Божин
Сергей Божин
-
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
-
11
Ежов
Роман Ежов
-
52
Смирнов
Данила Смирнов
-
7
Хади
Сафа Хади
-
57
Тюрин
Владислав Тюрин
-
12
Корниленко
Сергей Корниленко
-
10
Сарвели
Владислав Сарвели
-
Главный тренер
Игорь Осинькин
Прошлые матчи
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
19:00
Сочи
0 : 2
Крылья Советов
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
19:00
Сочи
0
Крылья Советов
2
04.03.2018
04 марта 2018
вс
15:00
Сочи
1 : 3
Крылья Советов
04.03.2018
04 марта 2018
вс
15:00
Сочи
1
Крылья Советов
3
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
18:00
Крылья Советов
2 : 0
Сочи
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
18:00
Крылья Советов
2
Сочи
0
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
18:30
Сочи
0 : 4
Крылья Советов
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
18:30
Сочи
0
Крылья Советов
4
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
13:00
Крылья Советов
1 : 1
Сочи
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
13:00
Крылья Советов
1
Сочи
1
Новости
Так, что теперь по еврокубкам от России после победы «Локо» в Кубке? Все расклады очень коротко
#Лига Европы
12 мая, 22:35
Два гола «Локо» – ошибки трех разных защитников «Крыльев»: отдали ассист сопернику, теряли мяч в штрафной, привезли пенальти
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12 мая, 21:33
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#Крылья Советов
12 мая, 20:48
Почему «Крылья Советов» так называются? Это самолет, который облетел всю Европу
#Крылья Советов
11 мая, 22:11
7 вопросов по составу России на Евро. Что с Гильерме? Столько молодежи точно надо? Почему все форварды одинакового стиля?
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Все расклады на последний тур РПЛ. Матчей без интриги всего два
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05 мая, 17:30
Большое интервью с Рыжиковым − ему 40, а он еще играет. Откуда силы? Что понял о жизни? О чем жалеет?
#Сергей Рыжиков
18 сентября 2020, 11:30
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15 июня, 14:58
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Заболотный перейдет в ЦСКА. Об этом объявил владелец «Сочи»
18 мая, 13:16
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16 мая, 16:36
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12 мая, 21:56
В матче за Суперкубок России в третий раз подряд сыграют «Зенит» и «Локомотив»
12 мая, 21:56
«Локомотив» в седьмой раз за восемь последних сезонов отобрался в еврокубки
12 мая, 21:56
Пятое место в РПЛ даст право играть в еврокубках после победы «Локомотива» в финале Кубка
12 мая, 21:56