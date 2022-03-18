Сочи - Крылья Советов: 18 марта 2022 смотреть онлайн

Сочи
Сочи
-:-

Сочи - Крылья Советов: 18 марта 2022 смотреть онлайн

Крылья Советов
Самара
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
18 марта 2022, -:- МСК
18.03.2022, -:- МСК
пятница
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Предварительный состав

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Сочи
мин
79
Руденко
Александр Руденко
13
Терехов
Сергей Терехов
23
Мевля
Миха Мевля
87
Прохин
Данила Прохин
27
Заика
Кирилл Заика
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
79
Руденко
Александр Руденко
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
6
Юсупов
Артур Юсупов
9
Заболотный
Антон Заболотный
Запасные
1
Адамов
Денис Адамов
-
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
-
45
Миладинович
Иван Миладинович
-
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
-
7
Пруцев
Данил Пруцев
-
7
Пруцев
Егор Пруцев
-
64
Колмаков
Максим Колмаков
-
10
Барсов
Максим Барсов
-
17
Дуганджич
Марко Дуганджич
-
Главный тренер
Владимир В. Федотов
Крылья Советов
мин
81
Овсянников
Богдан Овсянников
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
5
Горшков
Юрий Горшков
35
Прищепа
Дмитрий Прищепа
3
Чернов
Никита Чернов
4
Солдатенков
Александр Солдатенков
17
Зиньковский
Антон Зиньковский
8
Витюгов
Максим Витюгов
22
Ефремов
Дмитрий Ефремов
33
Сергеев
Иван Сергеев
69
Голенков
Егор Голенков
Запасные
39
Фролов
Евгений Фролов
-
1
Ломаев
Иван Ломаев
-
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
-
47
Божин
Сергей Божин
-
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
-
11
Ежов
Роман Ежов
-
52
Смирнов
Данила Смирнов
-
7
Хади
Сафа Хади
-
57
Тюрин
Владислав Тюрин
-
12
Корниленко
Сергей Корниленко
-
10
Сарвели
Владислав Сарвели
-
Главный тренер
Игорь Осинькин

Прошлые матчи

05.10.2019 05 окт. 2019 сб 19:00
Сочи
0 : 2
Крылья Советов
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 19:00
Сочи
0
Крылья Советов
2
04.03.2018 04 марта 2018 вс 15:00
Сочи
1 : 3
Крылья Советов
04.03.2018 04 марта 2018 вс 15:00
Сочи
1
Крылья Советов
3
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 18:00
Крылья Советов
2 : 0
Сочи
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 18:00
Крылья Советов
2
Сочи
0
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 18:30
Сочи
0 : 4
Крылья Советов
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 18:30
Сочи
0
Крылья Советов
4
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 13:00
Крылья Советов
1 : 1
Сочи
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 13:00
Крылья Советов
1
Сочи
1

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