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Сочи VS Енисей
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Сочи - Енисей: 10 ноября 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Сочи
Сочи
4:2
Сочи - Енисей: 10 ноября 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 23 тур
ФНЛ,
23 тур
Россия
10 нояб. 2013, 13:00 МСК
10.11.2013, 13:00 МСК
воскресенье
Антон Анопа
Антон Анопа
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Сочи
мин
12
Заболотный
Николай Заболотный
13
Терехов
Сергей Терехов
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
45
Миладинович
Иван Миладинович
23
Мевля
Миха Мевля
27
Заика
Кирилл Заика
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
6
Юсупов
Артур Юсупов
9
Заболотный
Антон Заболотный
Запасные
35
Джанаев
Сослан Джанаев
-
1
Адамов
Денис Адамов
-
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
-
24
Маммана
Эмануэль Маммана
-
87
Прохин
Данила Прохин
-
7
Пруцев
Данил Пруцев
-
98
Варданян
Эрик Варданян
-
10
Барсов
Максим Барсов
-
79
Руденко
Александр Руденко
-
17
Дуганджич
Марко Дуганджич
-
Енисей
мин
15
Цховребов
Валерий Цховребов
-
Марков
Николай Марков
1
Опарин
Михаил Опарин
91
Карпук
Илья Карпук
12
Раздорских
Никита Раздорских
13
Галимов
Александр Галимов
33
Сухомлинов
Максим Сухомлинов
2
Кичин
Валерий Кичин
32
Глушков
Никита Глушков
8
Ломакин
Александр Ломакин
64
Ланин
Олег Ланин
Запасные
30
Ребров
Дмитрий Ребров
-
19
Гарбуз
Константин Гарбуз
-
80
Абрамов
Артем Абрамов
-
10
Комков
Михаил Комков
-
21
Иванов
Егор Иванов
-
17
Песиков
Евгений Песиков
-
7
Зотов
Александр Зотов
-
23
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
-
События
Матч окончен 4:2
Прошлые матчи
12.05.2018
12 мая 2018
сб
14:00
Енисей
2 : 1
Сочи
12.05.2018
12 мая 2018
сб
14:00
Енисей
2
Сочи
1
08.07.2017
08 июля 2017
сб
15:00
Сочи
2 : 1
Енисей
08.07.2017
08 июля 2017
сб
15:00
Сочи
2
Енисей
1
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
13:00
Енисей
3 : 1
Сочи
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
13:00
Енисей
3
Сочи
1
30.09.2014
30 сент. 2014
вт
18:00
Сочи
1 : 0
Енисей
30.09.2014
30 сент. 2014
вт
18:00
Сочи
1
Енисей
0
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
13:00
Сочи
4 : 2
Енисей
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
13:00
Сочи
4
Енисей
2
28.07.2013
28 июля 2013
вс
14:00
Енисей
2 : 1
Сочи
28.07.2013
28 июля 2013
вс
14:00
Енисей
2
Сочи
1
16.11.2012
16 нояб. 2012
пт
14:00
Сочи
2 : 1
Енисей
16.11.2012
16 нояб. 2012
пт
14:00
Сочи
2
Енисей
1
23.07.2012
23 июля 2012
пн
14:00
Енисей
1 : 1
Сочи
23.07.2012
23 июля 2012
пн
14:00
Енисей
1
Сочи
1
Новости
Что будет с таблицей РПЛ весной: пять клубов разыграют чемпионство, девять – места в обновленных еврокубках
#РПЛ
09 марта, 13:29
Сильный снег в Ростове сломал ВАР. «Ростов» и «Сочи» играют без системы, которая автоматически чертит офсайд ❄️
#РПЛ
06 марта, 19:34
«Фиорентина» во всем слабее «Спартака» (кроме бренда лиги). Объясняем за 5 минут
#Александр Кокорин
20 января, 19:55
В списке ассистентов РПЛ лидирует защитник «Сочи». Почти все голы Заболотного – с его пасов
#Тимофей Маргасов
19 декабря 2020, 12:17
Комментатор Шмурнов ругал судей в трансляции матча «Спартака» и говорил про «говно никто не купит». Теперь он вне эфиров «Матч ТВ»
4
#Александр Шмурнов
13 августа 2020, 19:36
4
#
Новости матча
Игрок «Сочи» забил за основу впервые с 2019-го. Он не играл почти два года из-за травмы и перенес четыре операции
19 марта, 21:24
«Сочи» разгромил «Тамбов» и поднялся на четвертое место, обойдя ЦСКА и «Динамо»
19 марта, 20:54
«Локомотив» обыграл «Сочи» и вышел на четвертое место в таблице РПЛ. У него 0 поражений после зимней паузы
14 марта, 21:09
Камано забил в РПЛ впервые за 17 матчей
14 марта, 20:51
Все пары 1/4 финала Кубка России
03 марта, 18:09
Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50
«Сочи» забил четыре гола тульскому «Арсеналу» за 16 минут и вышел на третье место
27 февраля, 20:52
Прохин перешел из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды
22 февраля, 18:30