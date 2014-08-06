Матч завершен
Смена
Комсомольск-на-Амуре
2:0
Матч завершен
Чита
Чита
Кубок России, 1/64 финала

Кубок России,

1/64 финала

Россия
6 авг. 2014, 10:30 МСК
6.08.2014, 10:30 МСК
среда
Составы