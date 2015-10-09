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Мишина и Галлямов – чемпионы мира по фигурному катанию
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Чемпионат Европы
Словения VS Литва
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Словения - Литва: 09 октября 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Словения
1:1
Словения - Литва: 09 октября 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Литва
Чемпионат Европы, 9 тур
Чемпионат Европы,
9 тур
9 окт. 2015, 21:45 МСК
9.10.2015, 21:45 МСК
пятница
Бьорн Куйперс
Бьорн Куйперс
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Словения
мин
-
Иличич
Йосип Иличич
7
Вучкич
Харис Вучкич
-
Куртич
Ясмин Куртич
16
Облак
Ян Облак
-
Богар
Дамьян Богар
15
Стоянович
Петар Стоянович
8
Ловрич
Занди Ловрич
17
Мевля
Миха Мевля
4
Блажич
Миха Блажич
-
Ветрих
Амедей Ветрих
6
Бийол
Яка Бийол
-
Балковец
Юре Балковец
Запасные
12
Белец
Вид Белец
-
16
Розман
Матьяж Розман
-
2
Скубич
Нейц Скубич
-
13
Чернигой
Домен Чернигой
-
19
Зайц
Миха Зайц
-
5
Коутер
Нино Коутер
-
23
Матавж
Тим Матавж
-
13
Вербич
Беньямин Вербич
-
9
Шпорар
Андраж Шпорар
-
Литва
мин
-
Миколюнас
Саулюс Миколюнас
-
Новиковас
Арвидас Новиковас
8
Вайткунас
Эгидиюс Вайткунас
12
Сведкаускас
Томас Сведкаускас
10
Сиргедас
Гратас Сиргедас
16
Сливка
Выкинтас Сливка
5
Бенета
Маркас Бенета
4
Гирдвайнис
Эдвинас Гирдвайнис
-
Воробьёвас
Модестас Воробьёвас
-
Лаукжемис
Каролис Лаукжемис
-
Шимкус
Домантас Шимкус
Запасные
16
Гертмонас
Эдвинас Гертмонас
-
23
Баравикас
Роландас Баравикас
-
2
Гашпуйтис
Витас Гашпуйтис
-
18
Вербицкас
Овидиус Вербицкас
-
24
Элиосиус
Тадас Элиосиус
-
23
Петравичюс
Демантас Петравичюс
-
16
Велюлис
Эрнестас Велюлис
-
11
Романовский
Даниэль Романовский
-
19
Казлаускас
Донатас Казлаускас
-
События
Матч окончен 1:1
Прошлые матчи
09.10.2015
09 окт. 2015
пт
21:45
Словения
1 : 1
Литва
09.10.2015
09 окт. 2015
пт
21:45
Словения
1
Литва
1
12.10.2014
12 окт. 2014
вс
21:45
Литва
0 : 2
Словения
12.10.2014
12 окт. 2014
вс
21:45
Литва
0
Словения
2
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