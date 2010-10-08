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Чемпионат Европы
Словения VS Фарерские острова
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Словения - Фарерские острова: 08 октября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Словения
5:1
Словения - Фарерские острова: 08 октября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Фарерские острова
Чемпионат Европы, 3 тур
Чемпионат Европы,
3 тур
8 окт. 2010, 21:45 МСК
8.10.2010, 21:45 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Словения
мин
-
Иличич
Йосип Иличич
7
Вучкич
Харис Вучкич
-
Куртич
Ясмин Куртич
16
Облак
Ян Облак
-
Богар
Дамьян Богар
15
Стоянович
Петар Стоянович
8
Ловрич
Занди Ловрич
17
Мевля
Миха Мевля
4
Блажич
Миха Блажич
-
Ветрих
Амедей Ветрих
6
Бийол
Яка Бийол
-
Балковец
Юре Балковец
Запасные
12
Белец
Вид Белец
-
16
Розман
Матьяж Розман
-
2
Скубич
Нейц Скубич
-
13
Чернигой
Домен Чернигой
-
19
Зайц
Миха Зайц
-
5
Коутер
Нино Коутер
-
23
Матавж
Тим Матавж
-
13
Вербич
Беньямин Вербич
-
9
Шпорар
Андраж Шпорар
-
Фарерские острова
мин
-
Фэрё
Одмар Фэрё
-
Ханссон
Халлур Ханссон
События
Матч окончен 5:1
Прошлые матчи
03.06.2011
03 июня 2011
пт
20:30
Фарерские острова
0 : 2
Словения
03.06.2011
03 июня 2011
пт
20:30
Фарерские острова
0
Словения
2
08.10.2010
08 окт. 2010
пт
21:45
Словения
5 : 1
Фарерские острова
08.10.2010
08 окт. 2010
пт
21:45
Словения
5
Фарерские острова
1
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