Словения - Фарерские острова: 08 октября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Словения
5:1

Словения - Фарерские острова: 08 октября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Фарерские острова
Чемпионат Европы, 3 тур

Чемпионат Европы,

3 тур
8 окт. 2010, 21:45 МСК
8.10.2010, 21:45 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Словения
мин
-
Иличич
Йосип Иличич
7
Вучкич
Харис Вучкич
-
Куртич
Ясмин Куртич
16
Облак
Ян Облак
-
Богар
Дамьян Богар
15
Стоянович
Петар Стоянович
8
Ловрич
Занди Ловрич
17
Мевля
Миха Мевля
4
Блажич
Миха Блажич
-
Ветрих
Амедей Ветрих
6
Бийол
Яка Бийол
-
Балковец
Юре Балковец
Запасные
12
Белец
Вид Белец
-
16
Розман
Матьяж Розман
-
2
Скубич
Нейц Скубич
-
13
Чернигой
Домен Чернигой
-
19
Зайц
Миха Зайц
-
5
Коутер
Нино Коутер
-
23
Матавж
Тим Матавж
-
13
Вербич
Беньямин Вербич
-
9
Шпорар
Андраж Шпорар
-
Фарерские острова
мин
-
Фэрё
Одмар Фэрё
-
Ханссон
Халлур Ханссон

События

Матч окончен 5:1

Прошлые матчи

03.06.2011 03 июня 2011 пт 20:30
Фарерские острова
0 : 2
Словения
03.06.2011 03 июня 2011 пт 20:30
Фарерские острова
0
Словения
2
08.10.2010 08 окт. 2010 пт 21:45
Словения
5 : 1
Фарерские острова
08.10.2010 08 окт. 2010 пт 21:45
Словения
5
Фарерские острова
1

Новости

Мы не знаем, что за человек – президент УЕФА. Вот истории о нем: солдат, интроверт, кум владельца «Ювентуса»
1
#Александер Чеферин
20 мая 2020, 19:22
1
Та самая история с кальяном: наши футболисты курили, выпивали и разошлись под утро. Или это ложь?
#Россия
18 ноября 2019, 11:23
Марибору – 10 лет. Почему это самое болезненное поражение в истории сборной
#Россия
18 ноября 2019, 10:14