Словения - Болгария: 06 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Словения
1:2

Словения - Болгария: 06 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Болгария
Лига C, 1 тур

Лига C,

1 тур
6 сент. 2018, 21:45 МСК
6.09.2018, 21:45 МСК
четверг
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События
Прошлые матчи
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Предварительный состав

Словения
мин
-
Иличич
Йосип Иличич
7
Вучкич
Харис Вучкич
-
Куртич
Ясмин Куртич
16
Облак
Ян Облак
-
Богар
Дамьян Богар
15
Стоянович
Петар Стоянович
8
Ловрич
Занди Ловрич
17
Мевля
Миха Мевля
4
Блажич
Миха Блажич
-
Ветрих
Амедей Ветрих
6
Бийол
Яка Бийол
-
Балковец
Юре Балковец
Запасные
12
Белец
Вид Белец
-
16
Розман
Матьяж Розман
-
2
Скубич
Нейц Скубич
-
13
Чернигой
Домен Чернигой
-
19
Зайц
Миха Зайц
-
5
Коутер
Нино Коутер
-
23
Матавж
Тим Матавж
-
13
Вербич
Беньямин Вербич
-
9
Шпорар
Андраж Шпорар
-
Болгария
мин
7
Делев
Спас Делев
3
Ангелов
Георги Ангелов
20
Илиев
Димитар Илиев
2
Попов
Страхил Попов
22
Цветков
Александр Цветков
16
Малинов
Кристиян Малинов
-
Сисиньо
Сисиньо
12
Краев
Божидар Краев
-
Иванов
Галин Иванов
5
Димитров
Кристиан Димитров
23
Луков
Мартин Луков
Запасные
11
Карабелев
Янис Карабелев
-
7
Янков
Доминик Янков
-
4
Василев
Александар Василев
-
17
Карагерен
Бирсент Карагерен
-
7
Ковачев
Светослав Ковачев
-
12
Александров
Денислав Александров
-

События

Матч окончен 1:2

Прошлые матчи

19.11.2018 19 нояб. 2018 пн 22:45
Болгария
1 : 1
Словения
19.11.2018 19 нояб. 2018 пн 22:45
Болгария
1
Словения
1
06.09.2018 06 сент. 2018 чт 21:45
Словения
1 : 2
Болгария
06.09.2018 06 сент. 2018 чт 21:45
Словения
1
Болгария
2
21.11.2007 21 нояб. 2007 ср 20:00
Словения
0 : 2
Болгария
21.11.2007 21 нояб. 2007 ср 20:00
Словения
0
Болгария
2
06.09.2006 06 сент. 2006 ср 20:00
Болгария
3 : 0
Словения
06.09.2006 06 сент. 2006 ср 20:00
Болгария
3
Словения
0

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