Словения (мол.) - Испания (мол.): 24 марта 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Словения (мол.)
0:3

Словения (мол.) - Испания (мол.): 24 марта 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Испания (мол.)
Чемпионат Европы U-21, 1 тур

Чемпионат Европы U-21,

1 тур
24 марта 2021, 20:00 МСК
24.03.2021, 20:00 МСК
среда
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События

Матч окончен 0:3

Прошлые матчи

24.03.2021 24 марта 2021 ср 20:00
Словения (мол.)
0 : 3
Испания (мол.)
24.03.2021 24 марта 2021 ср 20:00
Словения (мол.)
0
Испания (мол.)
3