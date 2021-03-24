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Чемпионат Европы U-21
Словения (мол.) VS Испания (мол.)
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Словения (мол.) - Испания (мол.): 24 марта 2021 смотреть онлайн
Матч завершен
Словения (мол.)
0:3
Словения (мол.) - Испания (мол.): 24 марта 2021 смотреть онлайн
Матч завершен
Испания (мол.)
Чемпионат Европы U-21, 1 тур
Чемпионат Европы U-21,
1 тур
24 марта 2021, 20:00 МСК
24.03.2021, 20:00 МСК
среда
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События
Матч окончен 0:3
Прошлые матчи
24.03.2021
24 марта 2021
ср
20:00
Словения (мол.)
0 : 3
Испания (мол.)
24.03.2021
24 марта 2021
ср
20:00
Словения (мол.)
0
Испания (мол.)
3