Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Квинси Промес
Александр Соболев
Александр Кокорин
Александр Головин
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Эрлинг Браут Холанд
Неймар Да Силва
Россия
Мальта
Норвегия
Белоруссия
Нидерланды
Англия
США
Косово
Испания
Ирландия
Германия
Спартак
Ливерпуль
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Бавария
Манчестер Сити
Краснодар
Барселона
Реал
Манчестер Юнайтед
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
Чемпионат Европы
Словакия VS Северная Македония
Поделиться:
Словакия - Северная Македония: 03 сентября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Словакия
1:0
Словакия - Северная Македония: 03 сентября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Северная Македония
Чемпионат Европы, 1 тур
Чемпионат Европы,
1 тур
3 сент. 2010, 21:30 МСК
3.09.2010, 21:30 МСК
пятница
Клаудио Чиркетта
Клаудио Чиркетта
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Словакия
мин
17
Гамшик
Марек Гамшик
15
Губочан
Томаш Губочан
2
Пекарик
Петер Пекарик
19
Куцка
Юрай Куцка
20
Мак
Роберт Мак
21
Дуриш
Михал Дуриш
15
Гьембер
Норберт Гьембер
22
Лоботка
Станислав Лоботка
-
Грошовски
Патрик Грошовски
10
Русняк
Альберт Русняк
12
Родак
Марек Родак
14
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
Запасные
23
Грайф
Доминик Грайф
-
5
Шатка
Любомир Шатка
-
16
Мазань
Роберт Мазань
-
5
Вальент
Мартин Вальент
-
6
Грегуш
Ян Грегуш
-
18
Мраз
Самуэль Мраз
-
10
Шранц
Иван Шранц
-
11
Шафранко
Павол Шафранко
-
7
Суслов
Томаш Суслов
-
Северная Македония
мин
7
Тричковски
Иван Тричковски
13
Ристовски
Стефан Ристовски
9
Трайковски
Александар Трайковски
14
Велкоски
Дарко Велкоски
22
Шишковски
Дамьян Шишковски
3
Зайков
Джоко Зайков
-
Муслиу
Визар Муслиу
2
Бейтулай
Эгзон Бейтулай
18
Стояновски
Влатко Стояновски
7
Костадинов
Тихомир Костадинов
17
Тотре
Эннур Тотре
Запасные
1
Богатинов
Мартин Богатинов
-
20
Китановски
Томе Китановски
-
15
Трайчевски
Душко Трайчевски
-
3
Дориев
Люпче Дориев
-
3
Мицевски
Дарко Мицевски
-
23
Несторовски
Илия Несторовски
-
События
Матч окончен 1:0
Прошлые матчи
14.06.2015
14 июня 2015
вс
21:45
Словакия
2 : 1
Северная Македония
14.06.2015
14 июня 2015
вс
21:45
Словакия
2
Северная Македония
1
15.11.2014
15 нояб. 2014
сб
22:45
Северная Македония
0 : 2
Словакия
15.11.2014
15 нояб. 2014
сб
22:45
Северная Македония
0
Словакия
2
11.10.2011
11 окт. 2011
вт
20:45
Северная Македония
1 : 1
Словакия
11.10.2011
11 окт. 2011
вт
20:45
Северная Македония
1
Словакия
1
03.09.2010
03 сент. 2010
пт
21:30
Словакия
1 : 0
Северная Македония
03.09.2010
03 сент. 2010
пт
21:30
Словакия
1
Северная Македония
0
Новости
Почему Македония – это Северная Македония? Где просто Македония? Когда это появилось?
#политика
13 ноября 2020, 15:03
До 88-й минуты на Евро выходили Исландия, Шотландия и Словакия. Что было дальше – выход Венгрии и два овертайма
#Евро-2020
13 ноября 2020, 00:56
Пандев и Македония: открыл академию, ругался с фанатами, уходил, а вернулся с самым важным голом
#Горан Пандев
12 ноября 2020, 23:56
#
Новости матча
Матч квалификации ЧМ-2022 Словакия – Россия пройдет без зрителей
04 марта, 18:51
Из квалификационной группы Е на Евро-2020 вышло четыре команды – все кроме Азербайджана
13 ноября 2020, 11:29
Шотландия стала последним финалистом Евро-2020
13 ноября 2020, 01:22
Словакия пробилась на Евро-2020, обыграв в овертайме Северную Ирландию
13 ноября 2020, 01:17
Северная Македония впервые сыграет на чемпионате Европы
12 ноября 2020, 21:51