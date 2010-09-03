Словакия - Северная Македония: 03 сентября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Словакия
1:0

Словакия - Северная Македония: 03 сентября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Северная Македония
Чемпионат Европы, 1 тур

Чемпионат Европы,

1 тур
3 сент. 2010, 21:30 МСК
3.09.2010, 21:30 МСК
пятница
Клаудио Чиркетта
Клаудио Чиркетта
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Предварительный состав

Словакия
мин
17
Гамшик
Марек Гамшик
15
Губочан
Томаш Губочан
2
Пекарик
Петер Пекарик
19
Куцка
Юрай Куцка
20
Мак
Роберт Мак
21
Дуриш
Михал Дуриш
15
Гьембер
Норберт Гьембер
22
Лоботка
Станислав Лоботка
-
Грошовски
Патрик Грошовски
10
Русняк
Альберт Русняк
12
Родак
Марек Родак
14
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
Запасные
23
Грайф
Доминик Грайф
-
5
Шатка
Любомир Шатка
-
16
Мазань
Роберт Мазань
-
5
Вальент
Мартин Вальент
-
6
Грегуш
Ян Грегуш
-
18
Мраз
Самуэль Мраз
-
10
Шранц
Иван Шранц
-
11
Шафранко
Павол Шафранко
-
7
Суслов
Томаш Суслов
-
Северная Македония
мин
7
Тричковски
Иван Тричковски
13
Ристовски
Стефан Ристовски
9
Трайковски
Александар Трайковски
14
Велкоски
Дарко Велкоски
22
Шишковски
Дамьян Шишковски
3
Зайков
Джоко Зайков
-
Муслиу
Визар Муслиу
2
Бейтулай
Эгзон Бейтулай
18
Стояновски
Влатко Стояновски
7
Костадинов
Тихомир Костадинов
17
Тотре
Эннур Тотре
Запасные
1
Богатинов
Мартин Богатинов
-
20
Китановски
Томе Китановски
-
15
Трайчевски
Душко Трайчевски
-
3
Дориев
Люпче Дориев
-
3
Мицевски
Дарко Мицевски
-
23
Несторовски
Илия Несторовски
-

События

Матч окончен 1:0

Прошлые матчи

14.06.2015 14 июня 2015 вс 21:45
Словакия
2 : 1
Северная Македония
14.06.2015 14 июня 2015 вс 21:45
Словакия
2
Северная Македония
1
15.11.2014 15 нояб. 2014 сб 22:45
Северная Македония
0 : 2
Словакия
15.11.2014 15 нояб. 2014 сб 22:45
Северная Македония
0
Словакия
2
11.10.2011 11 окт. 2011 вт 20:45
Северная Македония
1 : 1
Словакия
11.10.2011 11 окт. 2011 вт 20:45
Северная Македония
1
Словакия
1
03.09.2010 03 сент. 2010 пт 21:30
Словакия
1 : 0
Северная Македония
03.09.2010 03 сент. 2010 пт 21:30
Словакия
1
Северная Македония
0

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