Матч завершен
Словакия
0:0
( 4 : 2)
Матч завершен
Ирландия
Чемпионат Европы, 1/2 финала

Чемпионат Европы,

1/2 финала
8 окт. 2020, 21:45 МСК
8.10.2020, 21:45 МСК
четверг
Клеман Турпен
Клеман Турпен
Главный Судья
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