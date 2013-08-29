Шленск - Севилья: 29 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Шленск
Вроцлав
0:5
Первый матч 1:4

Шленск - Севилья: 29 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Севилья
Севилья
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
29 авг. 2013, 21:45 МСК
29.08.2013, 21:45 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Севилья
мин
1
Вацлик
Томаш Вацлик
16
Навас
Хесус Навас
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
12
Кунде
Жюль Кунде
20
Карлос
Диего Карлос
10
Банега
Эвер Банега
17
Гудель
Неманья Гудель
24
Хордан
Хоан Хордан
19
Де Йонг
Люк Де Йонг
5
Окампос
Лукас Окампос
11
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
Запасные
13
Буну
Яссин Буну
-
3
Гомес
Серхи Гомес
-
23
Регилон
Серхио Регилон
-
25
Фернандо
Фернандо
-
14
Сусо
Сусо
-
21
Торрес
Оливер Торрес
-
7
Лопеш
Рони Лопеш
-
26
Мена
Хосе Мена
-
36
Родригес
Фелипе Родригес
-
8
Нолито
Нолито
-
22
Васкес
Франко Васкес
-
15
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
-

События

Матч окончен 0:5

Прошлые матчи

29.08.2013 29 авг. 2013 чт 21:45
Шленск
0 : 5
Севилья
29.08.2013 29 авг. 2013 чт 21:45
Шленск
0
Севилья
5
22.08.2013 22 авг. 2013 чт 22:30
Севилья
4 : 1
Шленск
22.08.2013 22 авг. 2013 чт 22:30
Севилья
4
Шленск
1

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