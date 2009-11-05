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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Славия
Прага
Янда 79
Грайциар 82
2:2
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Хоакин 24
Мадуро 48
Лига Европы, 4 тур
Лига Европы,
4 тур
5 нояб. 2009, 21:00 МСК
5.11.2009, 21:00 МСК
четверг
Свейн Моэн
Свейн Моэн
Главный Судья
Составы
Славия
мин
0
Наумов
Ристе Наумов
46
0
Вомачка
Беньямин Вомачка
90
0
Романовс
Денис Романовс
30
0
Шенкержик
Зденек Шенкержик
90
0
Губачек
Давид Губачек
90
0
Крайчик
Матей Крайчик
90
0
Челустка
Ондржей Челустка
90
0
Сухи
Марек Сухи
90
0
Глоушек
Адам Глоушек
90
0
Трапп
Петр Трапп
90
0
Грайциар
Петер Грайциар
82'
82'
86
Запасные
0
Ваняк
Мартин Ваняк
0
Васильевич
Душан Васильевич
0
Янда
Петр Янда
79'
0
Белаид
Тиджани Белаид
0
Трубило
Виталий Трубило
0
Шмицер
Владимир Шмицер
0
Влчек
Станислав Влчек
Валенсия
мин
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
48'
48'
90
0
Марчена
Карлос Марчена
90
0
Наварро
Давид Наварро
90
0
Матье
Жереми Матье
70
0
Бруно
Бруно
90
0
Бараха
Рубен Бараха
90
0
Хоакин
Хоакин
24'
24'
90
0
Сильва
Давид Сильва
58
0
Мата
Хуан Мата
64
0
Жигич
Никола Жигич
90
Запасные
0
Санчес
Сесар Санчес
0
Дель Орно
Асьер Дель Орно
0
Деальберт
Анхель Деальберт
0
Альба
Жорди Альба
0
Эрнандес
Пабло Эрнандес
0
Банега
Эвер Банега
0
Мику
Мику