Матч завершен
Славия
Прага
Белаид 6
1:5
Матч завершен
Лилль
Лилль
Сухи 48
Фро 71
Жервиньо 85
Суке 88
Жервиньо 90
Лига Европы, 2 тур

Лига Европы,

2 тур
1 окт. 2009, 22:05 МСК
1.10.2009, 22:05 МСК
четверг
Роберт Шергенхофер
Роберт Шергенхофер
Главный Судья
Составы
Славия
мин
0
Ваняк
Мартин Ваняк
90
0
Волешак
Ладислав Волешак
90
0
Вомачка
Беньямин Вомачка
90
0
Белаид
Тиджани Белаид
6'
6'
76
0
Шенкержик
Зденек Шенкержик
76
0
Губачек
Давид Губачек
90
0
Крайчик
Матей Крайчик
90
0
Сухи
Марек Сухи
48'
48'
90
0
Глоушек
Адам Глоушек
90
0
Рагуэд
Хосине Рагуэд
62
0
Янда
Петр Янда
90
Запасные
0
Романовс
Денис Романовс
0
Трапп
Петр Трапп
0
Грайциар
Петер Грайциар
0
Васильевич
Душан Васильевич
0
Наумов
Ристе Наумов
0
Влчек
Станислав Влчек
Лилль
мин
0
Бутель
Людовик Бутель
90
0
Берья
Франк Берья
90
0
Эмерсон
Эмерсон
90
0
Рами
Адиль Рами
90
0
Вандам
Джерри Вандам
90
0
Азар
Эден Азар
90
0
Кабай
Йоан Кабай
83
0
Дюмон
Стефан Дюмон
90
0
Суке
Арно Суке
88'
88'
90
0
Виттек
Роберт Виттек
67
0
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
62
Запасные
0
Окиджа
Александр Окиджа
0
Плестан
Николя Плестан
0
Дебюши
Матье Дебюши
0
Мавуба
Рио Мавуба
0
Жервиньо
Жервиньо
85', 90'
0
Фро
Пьер-Ален Фро
71'
0
Салибу
Яннис Салибу