Матч завершен
Славия
Прага
Соучек 37
1:3
Матч завершен
Интер
Милан
Мартинес 19
Лукаку 81
Мартинес 88
Лига чемпионов, 5 тур

Лига чемпионов,

5 тур
27 нояб. 2019, 23:00 МСК
27.11.2019, 23:00 МСК
среда
Шимон Марциняк
Шимон Марциняк
Главный Судья
Составы
Славия
мин
15
Кудела
Ондрей Кудела
90
10
Гушбауэр
Йозеф Гушбауэр
70
25
Фрыдрых
Михал Фрыдрых
84
1
Колар
Ондрей Колар
90
5
Коуфал
Владимир Коуфал
90
7
Станчу
Николае Станчу
58
9
Олаинка
Петер Олаинка
90
18
Борил
Ян Борил
90
22
Соучек
Томаш Соучек
37'
37'
90
28
Масопуст
Лукаш Масопуст
90
23
Шевчик
Петр Шевчик
90
Запасные
30
Маркович
Якуб Маркович
12
Зелены
Ярослав Зелены
27
Траоре
Ибрахим Траоре
24
Такакш
Лацо Такакш
14
ван Бурен
Мик ван Бурен
21
Шкода
Милан Шкода
29
Юсуф
Абдулла Юсуф
Интер
мин
20
Валеро
Борха Валеро
76
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
2
Годин
Диего Годин
90
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
81'
81'
90
6
де Врей
Стефан де Врей
90
34
Бираги
Кристиано Бираги
76
77
Брозович
Марсело Брозович
90
8
Весино
Матиас Весино
80
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
10
Мартинес
Лаутаро Мартинес
19'
88'
19', 88'
90
Запасные
27
Паделли
Даниэле Паделли
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
95
Бастони
Алессандро Бастони
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
19
Лазаро
Валентино Лазаро
16
Политано
Маттео Политано
30
Эспозито
Себастьяно Эспозито