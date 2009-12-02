Матч завершен
Славия
Прага
0:0
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Лига Европы, 5 тур

Лига Европы,

5 тур
2 дек. 2009, 23:05 МСК
2.12.2009, 23:05 МСК
среда
Кнут Кирхер
Кнут Кирхер
Главный Судья
Составы
Славия
мин
0
Белаид
Тиджани Белаид
90
0
Романовс
Денис Романовс
90
0
Губачек
Давид Губачек
90
0
Крайчик
Матей Крайчик
90
0
Трубило
Виталий Трубило
90
0
Челустка
Ондржей Челустка
90
0
Сухи
Марек Сухи
90
0
Глоушек
Адам Глоушек
90
0
Рагуэд
Хосине Рагуэд
90
0
Грайциар
Петер Грайциар
90
0
Влчек
Станислав Влчек
88
Запасные
0
Ваняк
Мартин Ваняк
0
Гошек
Ян Гошек
0
Вомачка
Беньямин Вомачка
0
Васильевич
Душан Васильевич
0
Наумов
Ристе Наумов
Дженоа
мин
0
Скарпи
Алессио Скарпи
90
0
Томович
Ненад Томович
90
0
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Бьява
Джузеппе Бьява
90
0
Место
Джандоменико Место
78
0
Модесто
Франческо Модесто
90
0
Сапатер
Альберто Сапатер
90
0
Юрич
Иван Юрич
52
0
Креспо
Эрнан Креспо
52
0
Флоккари
Сержио Флоккари
90
Запасные
0
Амелия
Марко Амелия
0
Моретти
Эмилиано Моретти
0
Кришито
Доменико Кришито
0
Миланетто
Омар Миланетто
0
Росси
Марко Росси
0
Скулли
Джузеппе Скулли
0
Палладино
Раффаэле Палладино