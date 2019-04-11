Славия - Челси: 11 апреля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Славия
Прага
0:1
Первый матч 3:4

Славия - Челси: 11 апреля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Челси
Лондон
Алонсо 86
Лига Европы, 1/4 финала

Лига Европы,

1/4 финала
11 апр. 2019, 22:00 МСК
11.04.2019, 22:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
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Прогнозы

Составы

Славия
мин
1
Колар
Ондрей Колар
90
19
Дели
Симон Дели
90
5
Коуфал
Владимир Коуфал
90
18
Борил
Ян Борил
90
13
Нгаду-Нгаджуй
Майкл Нгаду-Нгаджуй
90
17
Стох
Мирослав Стох
90
28
Масопуст
Лукаш Масопуст
90
23
Шевчик
Петр Шевчик
90
27
Траоре
Ибрахим Траоре
90
33
Крал
Алекс Крал
90
9
Олаинка
Петер Олаинка
90
Запасные
31
Коварж
Пржемисл Коварж
-
15
Кудела
Ондрей Кудела
-
25
Фрыдрых
Михал Фрыдрых
-
10
Гушбауэр
Йозеф Гушбауэр
-
8
Жмрхаль
Яромир Жмрхаль
-
14
ван Бурен
Мик ван Бурен
-
21
Шкода
Милан Шкода
-
Челси
мин
1
Кепа
Кепа
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
86'
86'
90
27
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
22
Виллиан
Виллиан
90
8
Баркли
Росс Баркли
90
17
Ковачич
Матео Ковачич
90
5
Жоржиньо
Жоржиньо
90
18
Жиру
Оливье Жиру
90
11
Педро
Педро
90
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
-
30
Луис
Давид Луис
-
10
Азар
Эден Азар
-
21
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
-
12
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
-
7
Канте
Н'Голо Канте
-
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
-

События

Матч окончен 0:1
86'
ГОЛ! 0:1
Маркос Алонсо
Желтая карточка
Владимир Коуфал
83'

Прошлые матчи

18.04.2019 18 апр. 2019 чт 22:00
Челси
4 : 3
Славия
18.04.2019 18 апр. 2019 чт 22:00
Челси
4
Славия
3
11.04.2019 11 апр. 2019 чт 22:00
Славия
0 : 1
Челси
11.04.2019 11 апр. 2019 чт 22:00
Славия
0
Челси
1

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