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Славия VS Челси
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Славия - Челси: 11 апреля 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Славия
Прага
0:1
Первый матч 3:4
Славия - Челси: 11 апреля 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Челси
Лондон
Алонсо 86
Лига Европы, 1/4 финала
Лига Европы,
1/4 финала
11 апр. 2019, 22:00 МСК
11.04.2019, 22:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Славия
мин
1
Колар
Ондрей Колар
90
19
Дели
Симон Дели
90
5
Коуфал
Владимир Коуфал
90
18
Борил
Ян Борил
90
13
Нгаду-Нгаджуй
Майкл Нгаду-Нгаджуй
90
17
Стох
Мирослав Стох
90
28
Масопуст
Лукаш Масопуст
90
23
Шевчик
Петр Шевчик
90
27
Траоре
Ибрахим Траоре
90
33
Крал
Алекс Крал
90
9
Олаинка
Петер Олаинка
90
Запасные
31
Коварж
Пржемисл Коварж
-
15
Кудела
Ондрей Кудела
-
25
Фрыдрых
Михал Фрыдрых
-
10
Гушбауэр
Йозеф Гушбауэр
-
8
Жмрхаль
Яромир Жмрхаль
-
14
ван Бурен
Мик ван Бурен
-
21
Шкода
Милан Шкода
-
Челси
мин
1
Кепа
Кепа
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
86'
86'
90
27
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
22
Виллиан
Виллиан
90
8
Баркли
Росс Баркли
90
17
Ковачич
Матео Ковачич
90
5
Жоржиньо
Жоржиньо
90
18
Жиру
Оливье Жиру
90
11
Педро
Педро
90
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
-
30
Луис
Давид Луис
-
10
Азар
Эден Азар
-
21
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
-
12
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
-
7
Канте
Н'Голо Канте
-
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
-
События
Матч окончен 0:1
86'
ГОЛ! 0:1
Маркос Алонсо
Желтая карточка
Владимир Коуфал
83'
Прошлые матчи
18.04.2019
18 апр. 2019
чт
22:00
Челси
4 : 3
Славия
18.04.2019
18 апр. 2019
чт
22:00
Челси
4
Славия
3
11.04.2019
11 апр. 2019
чт
22:00
Славия
0 : 1
Челси
11.04.2019
11 апр. 2019
чт
22:00
Славия
0
Челси
1
Новости
Абрамович не дает интервью – но Forbes вдруг дал. Почему непубличный. Зачем «Челси» женская команда. Как реагирует на истории про расизм
#Роман Абрамович
20 марта, 16:45
От такого видео станет больно: игрок «Рейнджерс» в прыжке ударил вратаря ногой в лицо
2
#Кемар Руф
19 марта, 00:56
2
Все, Симеоне совсем не успевает за развитием футбола. Его идеи больше не работают в ЛЧ
#Диего Симеоне
18 марта, 03:30
Силва смотрел матч «Челси» на ступеньках трибуны и устроил праздник после гола
#Тиаго Силва
18 марта, 03:02
Абрамович за пять лет так и не начал проект нового стадиона «Челси». Мешали проблема с визой и соседи, которым не хватало света
#Роман Абрамович
03 февраля, 22:20
#
Новости матча
Абрамович судится с издателем книги «Люди Путина». Опровергает, что купил «Челси» по указанию президента
23 марта, 00:32
Впервые за 16 лет «Челси» не пропускал голы в семи матчах подряд
21 марта, 20:04
«Гранада» – «Манчестер Юнайтед», «Аякс» – «Рома» и другие пары четвертьфинала Лиги Европы
19 марта, 15:10
Определилась сетка плей-офф Лиги чемпионов
19 марта, 14:28
«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта, 14:13
«Рейнджерс» обвинил игрока «Славии» в расизме. Но «Славия» это отвергла и написала о нападении на своего игрока
19 марта, 10:17
Тухель установил рекорд «Челси» по числу стартовых матчей без поражений. Его серия длится 13 игр
18 марта, 01:22
«Челси» выбил «Атлетико» из Лиги чемпионов и впервые с 2014 года вышел в четвертьфинал
18 марта, 00:53